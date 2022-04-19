乐玉成：中国将一如既往同俄加强战略协作

中国外交部副部长乐玉成会见俄罗斯驻华大使杰尼索夫时说，不论国际风云如何变幻，中国将一如既往同俄罗斯加强战略协作，携手维护双方共同利益。

据中国外交部网站今天发布的消息，乐玉成昨天（4月18日）与杰尼索夫就中俄关系和国际地区形势交换意见。

乐玉成说，在中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京掌舵领航下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系持续高水平发展，各领域合作不断深化。今年第一季度，中俄双边贸易额达382亿美元，增长近30％，充分显示出两国合作的巨大韧性和内生动力。

他强调，不论国际风云如何变幻，中国将一如既往同俄罗斯加强战略协作，实现合作共赢，携手维护双方共同利益，推动建设新型国际关系和人类命运共同体。

根据中国外交部新闻稿，杰尼索夫在会面时说，俄罗斯始终视发展对华关系为外交优先方向，愿按照两国元首指明的方向，进一步深化两国全面战略协作和全方位务实合作，不断造福两国人民，维护国际公平正义。

双方还就深化中俄在金砖、上海合作组织框架内合作以及乌克兰局势等共同关心的国际和地区问题交换意见。

西方在俄乌战争爆发后持续向中国施加压力，要求中国谴责俄罗斯入侵乌克兰。中国驻美大使秦刚昨天在美国《国家利益》杂志发表题为《乌克兰危机之后》的署名文章，强调类似俄乌冲突的事件如果发生在其他地方、其他国家之间，中国也会持今天这样的立场。

他强调，中国过去是、将来也是独立自主的大国，始终坚持从事情的是非曲直出发作出判断、决定立场，不受任何外来压力干扰。

