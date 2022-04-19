中国全国侨联副主席卢文端：港特首选举日后并非“一人模式”

新一届香港特首选举只有李家超一名候选人成功入选，令人质疑日后港特首选举将采取“一人模式”，中国全国侨联副主席卢文瑞今天（19日）在香港《明报》刊发的文章中说，这次特首选举只有一人入闸参选，是今时今日特殊环境决定的，不等于以后的特首选举都是这个模式，要视乎当时情况而定。

卢文瑞在这篇题为《新一任特首选举的几个观察点》文章中提到，面对复杂多变的国际形势和风险，香港行政长官必须是一名无惧外国制裁施压、坚决顶住外来干预、坚定捍卫香港和国家利益的“铁汉子”。他预计，下一任特首也须具备这个素质。

卢文瑞指出，这次特首选举提名出现了一个有趣现象：被认为缺乏商界人脉的李家超，从工商专业界得到最多提名，其中工商金融界有189人、专业界有184人，提名率约62%，香港一些著名财团基本上都参与提名。

他说，商界人士从2019年黑色暴乱意识到稳定的社会环境对营商的重要性，大都认同新一任特首必须有心有力维护香港稳定。李家超在止暴制乱、实施《香港国安法》中经受重大考验，有一副扛得起外来压力的“铁肩膀”，被认为是商界期待的理想特首人选。

卢文瑞认为，中国中央政府重视国家安全，但绝不等于忽略经济民生。中央政府将从两方面支持香港发展经济、改善民生：一、支持新任特首组建一支能够强而有力主导发展的管治团队，带领香港抓紧机遇加快发展；二、指导香港发展，支持新任特首落实政纲造福港人，确保特首施政顾及长远发展和重大政策具连续性。