离岸人民币跌至六个月低点

对中国经济增长前景的担忧和美国国债收益率的飙升导致离岸人民币跌至六个月来最低水平。

据彭博社报道，离岸人民币在纽约交易时段一度下跌0.7%，至6.4221元兑1美元，是2021年10月以来的最弱水平。

人民币下跌之际，越来越多的交易员担心这个全球第二大经济体对防疫封锁不堪重负——再度引发全球供应链混乱。

另一方面，美联储可能更激进收紧政策，推动美国国债收益率和美元上涨，也给人民币带来压力。

中国央行周一公布了23条举措和承诺，支持近期受疫情影响的企业和行业，包括引导金融机构加大经营性贷款支持。

“这是中国当局迄今发出的最强烈信号，表明他们对经济增长状况感到担忧，”Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示。“对国内增长的担忧加剧，加上科技行业的监管整顿，预示着中国股市回报不佳。今日的汇率表现反映了这一点。”

虽然第一季度数据显示GDP增速回升，但3月份工业增加值大幅放缓以及零售销售急剧下跌，令经济学家更加担心中国经济增长前景。上周，中国央行下调了存款准备金率，现在大家都在关注贷款市场报价利率（LPR）周三（20日）是否会调降。中国10年期国债收益率今年一直相对平稳，而全球其他公债的收益率大多走高。

“我们认为，在增长放缓和政策放松的背景下，中国国债收益率在年内将继续承压，”凯投宏观市场经济学家Jonathan Peterson在一份报告中写道。“相比之下，美国强劲的通胀压力以及美联储日益激进的反应，向我们表明长期美国国债收益率尚未达到顶峰。”

在美国，投资者正在加大对美联储下次加息规模的押注。虽然市场普遍定价加息50个基点，但圣路易斯联储行长James Bullard周一说，不排除加息75个基点的可能性。美国国债收益率周二全线飙升，基准30年期国债收益率三年来首次升破3%。

彭博社的报道称，所有这些都可能加重了人民币的跌势，推动离岸人民币周二跌破200日移动均线的关键支撑位。