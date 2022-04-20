上海新增七例本土死亡病例 两人年龄60岁以下

上海昨天（19日）新增本土冠病感染者1万8901例，本土死亡病例则新增七例，其中两例年龄在60岁以下。

据“健康上海12320”微信公众号消息，上海昨天新增本土确诊病例2494例和无症状感染者1万6407例，其中533例确诊病例为此前无症状感染者转归，1800例确诊病例和1万6178例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。

上海本轮疫情中连续第三天出现死亡病例，继17日的三例和18日的七例死亡病例后，昨天再新增本土死亡病例七例。

据官方通报，新增本土死亡病例中有两人为60岁以下，但未说明具体年龄，合并有晚期肺癌、胸腔积液、急性冠脉综合征。

另外五人为70岁以上，合并有冠心病、心力衰竭、高血压（极高危）、糖尿病、尿毒症、脑梗塞、晚期胰腺肿瘤等基础疾病。

上海市卫生健康委一级巡视员吴乾渝今天（20日）上午在疫情防控发布会上说，新增死亡病例中有两人接种过冠病疫苗，其余未接种。

七人入院后病情加重，经抢救无效死亡，直接死亡原因均由基础疾病导致。

另据澎湃新闻报道，中共政治局委员、国务院副总理孙春兰18日至19日在上海调研指导疫情防控工作时强调，要坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，牢牢锁定社会面清零攻坚行动目标，下定更大决心把防控工作抓实抓细抓到位，确保实现“四应四尽”、日清日结，全力实现社会面清零目标。

孙春兰指出，上海疫情防控到了清零攻坚的关键阶段，思想不能有丝毫松懈，工作不能有丝毫松劲，要倒排时间往前赶，确保跑赢病毒，尽快实现社会面清零。

她也提到，要科学判定风险人群，注意方式方法，做好群众工作，依法转运收治阳性感染者、隔离密接者；要想方设法挖潜扩充资源尤其是隔离房源，加强方舱医院床位的统筹调度，提高资源使用效率。