姜辉任重庆市委宣传部长

中共中央批准，姜辉任重庆市委委员、常委。经重庆市委决定，姜辉任市委宣传部部长。姜辉长期在中国社会科学院工作。此番履新前，他任中国社会科学院副院长、党组成员，当代中国研究所所长。

据《新京报》报道，姜辉出生于1969年11月，1997年7月参加工作，博士研究生，研究员。他曾历任中国社会科学院马列所当代国外马克思主义社会主义研究室副主任、主任，中国社会科学院政策研究室主任助理、办公厅副主任等职务。

2018年12月，姜辉任中国社会科学院党组成员、当代中国研究所所长（副部长级），2021年7月，任中国社会科学院副院长、党组成员，当代中国研究所所长。

中国社会科学院官网介绍，姜辉长期从事马克思主义理论、科学社会主义与国际共产主义运动、当代世界马克思主义和社会主义研究。

卸任重庆市委常委、市委宣传部部长的张鸣，出生于1962年6月。张鸣早期任职共青团中央，2000年调任重庆市委宣传部副部长，后兼任市委党史研究室主任。2003年，他任重庆市委副秘书长，2004年再次担任重庆市委宣传部副部长，2006年任涪陵区委书记。

2012年8月，张鸣任重庆市副市长。2015年1月，他同时任重庆市委常委，2月卸任副市长，转任统战部部长，4月转任市委秘书长等职。2017年6月，他任重庆市委常委、宣传部部长。今年1月，他当选为重庆市人大常委会副主任。