光大证券董事长和监事长辞职

光大证券4月20日早间公告，4月19日收到公司董事长闫峻的辞职报告。因工作调整原因，闫峻辞去公司董事长、董事及董事会战略与发展委员会召集人职务。

据第一财经报道，公告称，闫峻已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

同日，公司监事会收到公司监事长刘济平的辞职报告。因工作调整原因，刘济平辞去公司监事长、监事及监事会治理监督委员会委员职务。

公告还指出，公司注意到部分媒体关于公司其他高级管理人员的相关报道。目前，公司其他高级管理人员未有变化，公司经营管理情况正常。

此前券商中国引述消息报道，光大证券正经历人事地震，包括董事长在内的六名高管均被问责。闫峻将撤销党内职务，另行安排降为集团部门副职；公司监事长刘济平留党察看一年，降为光大证券部门副职；现任总裁兼执行董事刘秋明诫勉谈话；纪委书记范洪波被给予警告处分；公司副总裁王忠、梅键则被批评教育。

光大证券2021年年报显示，闫峻1970年生，为现任光大证券董事长、执行董事，2021年从公司获得的税前报酬为285.57万元。

闫峻曾任中国工商银行总行营业部流通贸易信贷处副处长、工行总行营业部公司业务三处副处长、处长、工行总行营业部副总经理，工银金融租赁有限公司执行董事、副总裁，工行江西省分行副行长、党委委员，工行总行专项融资部(营业部)副总经理、总经理，中国光大集团股份公司深改专员、全面深化改革领导小组办公室常务副主任。

据报道，2021年9月下旬，中央巡视对25家金融单位党组织开展巡视，其中包括中国光大集团股份公司。

今年2月22日，中央第五巡视组向中国光大集团股份公司党委反馈了巡视情况。反馈中指出巡视中发现了一些问题。

其中包括，践行以人民为中心的发展理念不够到位，推动金融板块回归本源、专注主业还有不足，服务实体经济和国家重大发展战略存在薄弱环节，防范化解重大风险隐患存在差距，落实深化改革要求不够到位，内部治理体系有短板。

问题还包括：履行全面从严治党“两个责任”有差距，责任压力传导不够，严的氛围没有形成，重点领域和关键岗位廉洁风险较高，形式主义、官僚主义问题比较突出，部分直管企业违反中央八项规定精神问题屡禁不止。

巡视组还发现，光大领导班子担当作为有不足，攻坚克难意识不强，选人用人和干部人才队伍建设还有差距，基层党组织战斗堡垒作用发挥不充分；整改主体责任落实不够有力，个别问题整改不到位。