习近平明天视频出席博鳌亚洲论坛开幕式

中国国家主席习近平明天（4月21日）将应邀以视频方式出席博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式，并发表主旨演讲。

据新华社报道，中国外交部发言人华春莹今天宣布上述消息。

博鳌亚洲论坛2022年年会将于今天（4月20日）起至4月22日，在海南省博鳌镇举行，本届论坛年会主题为“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”。

本届年会将以线下为主、线上线下相结合的方式举办，邀请各国政商学媒等各界代表与会。

本次论坛防疫严格，据《海口日报》报道，海南省疾病预防控制中心副主任陈言本月15日说，所有参会人员及工作人员原则上全程接种冠病疫苗。

所有岛外入琼参会人员需在前三天（72小时）持有三次核酸检测（每日一检，连续三天）阴性证明；21天内有国内中、高风险地区旅居史人员不参会。

此外，据琼海市融媒体中心消息，为做好论坛期间疫情防控，琼海市疫情防控指挥部决定，自18日0时至23日24时期间，对琼海部分地区采取临时闭环管理措施，并设置管理区。

管理区内实行闭环管理，人员及车辆凭论坛年会通行证进入。跨区流动实行点对点闭环措施。除会议代表按期离会外，任何人员不得擅自离开。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东介绍，为筹备好本届论坛年会，论坛征求了发起国、理事、咨委、会员、合作伙伴、学界、媒体等有关各方的意见与建议，“团结”“信任”“合作”“发展”成为有关各方的共同期盼。

议题将集中在疫情防治、世界经济、绿色复苏与可持续发展、数字经济、国际合作与全球治理、亚洲区域合作与全球合作的新发展等六个方面，呼应有关各方的关切和诉求。