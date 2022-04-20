中国金融系统召开座谈会支持实体经济

中国金融系统召开座谈会，要求充分认识疫情下金融服务的紧迫性和重要性，用好用足各项金融政策，主动靠前服务实体经济。

据中国人民银行网站，人民银行、银保监会昨天（19日）联合召开金融支持实体经济座谈会，人民银行副行长潘功胜，银保监会副主席肖远企出席会议并讲话。

会议提出，金融系统要充分认识做好疫情防控和经济社会发展金融服务的紧迫性和重要性，坚持金融为民理念，强化责任担当，切实抓好《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》等金融政策的落地工作。

会议提出，要用好用足各项金融政策，主动靠前服务实体经济。各金融机构要重点围绕接触型服务业、小微受困主体、货运物流、投资消费等重点支持领域，强化对重点消费、新市民和有效投资的金融服务，及时在信贷资源配置、内部考核、转移定价等方面出台配套措施。要充分发挥多项结构性货币政策工具的效能，做好政银企对接，及早释放政策红利。要平衡好支持疫情防控、支持实体经济与防范风险的关系，提升政策可持续性和宣传落地效果。

会议提出，金融机构要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策落实好差别化住房信贷政策，更好满足购房者合理住房需求。要执行好房地产金融宏观审慎管理制度，区分项目风险与企业集团风险，不盲目抽贷、断贷、压贷，保持房地产融资平稳有序。要按照市场化、法治化原则，做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融服务。要及时优化信贷政策，灵活调整受疫情影响人群个人住房贷款还款计划。

人民银行、银保监会相关司局，人民银行上海总部以及相关分支机构，18家全国性商业银行、五家全国性金融资产管理公司的主要负责人参加了会议。