台媒误报“大陆导弹击中新北”紧急道歉 国民党吁NCC查办

台湾华视新闻今早出现误报，称新北市遭大陆军方的导弹击中，台北港舰艇爆炸、设施、船舶损毁。事后华视新闻紧急道歉，澄清那是误植了昨天新北消防局录制的防灾影片，请台湾民众不要恐慌。

据中时新闻网报道，文化部长李永得说，这是一个绝不应该发生的错误，文化部郑重致歉，除要求华视立即提出事件报告，并应深切检讨，绝不得再犯。

据TVBS新闻网报道，华视新闻今早的画面上，出现“新北市遭共军导弹击中，台北港舰艇爆炸、设施、船舶损毁”、“板桥车站疑似遭特攻纵火施放爆裂物”、“泰山出现七级大地震”等滚动字幕快讯，连串消息引发民众恐慌。

华视新闻随后紧急在YouTube频道聊天室发声明澄清，指稍早的滚动字幕内容是昨日为新北消防局录制的防灾影片，今日因路径设定错误，误植昨日影片内容，特此澄清。

文化部表示，据华视所提报告，事件是因昨日进行防灾影片及新闻滚动字幕模拟时，更改滚动字幕信息存放路径，于模拟结束后，未将电脑路径更改回原路径，且今日播报时，又未再次确认，以致误播模拟之滚动字幕信息。华视已要求此事件相关人员提出检讨报告，并将进行人员惩处。

事件发生后，立法院国民党团炮轰华视公然制造战争恐慌，要求政府咎责，国民党立委林奕华认为，华视身为公广集团一员，应维持新闻独立性和正确性，却犯了不可原谅的错误，应该已经到了可以撤照的程度，“国家通讯传播委员会”（NCC）必须有动作。

国民党立委洪孟楷说，华视的内稽、内控出问题，螺丝松了，公然发布假消息给全台人民，NCC应该对华视开罚。

立院国民党团总召曾铭宗也说，从未看过新闻台有如此夸张错误，国民党团要求NCC查办华视甚至撤照、主管公广集团的李永得公开道歉、华视董总也应下台负责。