上海金山崇明两区首日达到社会面清零目标

上海市官方今天宣布，全市疫情近几天呈下降趋势，其中金山区和崇明区首日达到社会面清零目标；同时调整“三区”划定，封控区人数减少，管控区和防范区人数增加。

据澎湃新闻报道，上海市卫生健康委一级巡视员吴乾渝今天（20日）上午在疫情防控发布会上说，全市单日新增报告100例以上的街镇已连续三天降低，社区扩散得到有效遏制。

她公布各区情况说，浦东、闵行、松江、青浦和普陀等五区近三日疫情总体呈持续下降趋势。徐汇、杨浦、虹口、长宁、宝山和嘉定等六区疫情总体处于平台波动状态；黄浦区疫情仍在小幅上升，静安区疫情上升趋势趋缓。奉贤、金山和崇明等三区疫情持续低位，金山区和崇明区首日达到社会面清零目标。

上海市本月11日公布首批封控区、管控区和防范区“三区”划分名单，吴乾渝今天说，在“三区”划定方面，这几天对封控区、管控区、防范区实施了检测筛查，昨天根据筛查结果动态调整了“三区”划定。

划定封控区16650个，涉及1187.8万人，比之前首次划定的减少了400多万人；管控区13304个，涉及448万人，增加人数超过200万人；防范区28075个，涉及785.6万人，增加人数超过200万人。

她也再次强调要坚持“动态清零”总方针不动摇，全面攻坚社会面清零目标。

吴乾渝也公布上海目前的重症患者和出院出舱人数情况，截至4月19日24时，在定点医疗机构接受治疗的重型患者有52例；昨天出院出舱人数27093例，出院出舱人员持续增加，希望属地做好接返工作。

对于上海分区封控期间的就医难问题，上海市防控办昨天发布《关于疫情防控期间上海市民就医流程的通知》，通知要求，全市各街镇、居村、各级医疗机构、急救中心等单位均不得以查验核酸阴性证明作为进出小区就医、转送病人和接诊的限制。

各医疗机构要及时转运、妥善处置急危重症患者，畅通急救绿色通道，对需要急诊急救的患者要及时予以救治，对封控区、管控区、防范区就医明确了流程和定点医院。