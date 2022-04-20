中国最新一艘055型驱逐舰亮相

中国海军最新一艘055型万吨驱逐舰亮相，迄今已有四艘万吨大驱露面。

据“人民海军”官方微博4月19日发布了五部短片，对海军五大兵种进行了介绍，包括水面舰艇部队、潜艇部队、岸防部队、海军陆战队和海军航空兵，其中在介绍水面舰艇部队中的短片中出现了最新一艘055型驱逐舰的画面，舷号104，但未公布舰名。

据澎湃新闻报道，055型驱逐舰是中国研制建造的第一型万吨级驱逐舰，此前055型驱逐舰南昌舰舰长周明辉海军大校向媒体介绍说，南昌舰研制先后突破大型舰艇总体设计、信息集成、总装建造等一系列关键技术，装备有新型防空、反导、反舰、反潜武器，具有较强的信息感知、防空反导和对海打击能力。

随着舷号为104的055型驱逐舰亮相，至今，海军已有四艘万吨大驱公开露面。

055型导弹驱逐舰首舰南昌舰2017年6月28日在上海江南造船厂举行了下水仪式。海军055型驱逐舰首舰南昌舰2020年1月12日归建入列仪式在青岛某军港码头举行。南昌舰的入列，标志着中国海军驱逐舰实现由第三代向第四代的跨越。

中国国防部2021年3月发布消息，055型驱逐舰拉萨舰（舷号102）已于3月2日正式加入海军序列；当年4月23日，第三艘入列的055型驱逐舰大连舰（舷号105）首次公开亮相。