台军防弹背心一打就穿？台防长：绝没轻忽官兵安全

有台湾军队官兵向立委投诉个人装备有严重缺陷影响安全，台湾国防部长邱国正今天（20日）回应说，从国防部到各级干部绝无轻忽士官兵安全，且装备产制过程都按照国际标准。

综合台湾ETtoday新闻云及中央社报道，时代力量立法院党团昨天（19日）举行“国军装备安全实用远比帅气强悍重要—子弹不会看你帅不帅”记者会，公布基层士兵对于军队装备的陈情，并针对军队个人装备的规格、验收标准、验收单位独立性提出质疑。

时代力量立法院党团总召邱显智说，时力党团日前接获现役志愿役基层军人的陈情，称2017年开始发放的新型军队个装不仅不安全，也不符合基层在第一线的实际使用，军队装备的问题大家都知道，就只有国防部假装不知道，甚至会对外粉饰太平、对内高压噤声。

邱显智说明，基层军人反映军队装备的问题所在，包括头盔不抗凹陷、品质堪忧，防弹背心的抗弹板更无法抵抗台造穿甲弹的射击、一打就穿。

此外，还有头盔的滑轨尺寸特殊，不具备各牌盔灯相容性、夜视镜结合座稍微撞击就会断裂、瞄准镜的十字丝歪斜导致精度不够等问题。

对此，邱国正今天在立法院会前受访时说，“全军破敌”是国防部、台军干部的概念，他敢保证，从国防部到各级干部，绝对没有轻忽士官兵安全，且任何装备从制作、产制到获得会层层监控，且过程的测评都按照国际标准，军方不会轻忽，国防部也会持相关制作数据与立法委员说明。

邱国正也说，他没有漠视官兵意见，已交代陆军搜整相关意见，但他不会去否定、追究哪个官兵向立委投诉，因为不能堵住申诉管道，会整理问题并详细说明，不足部分再加以强化。

台湾国防部昨天也说，军队新式战斗个装等装备的采购、生产及验收，均以保护官兵、发挥战力为最优先考量，并依相关标准严格把关；但各方广泛提出研改建议，军备局乐见民众的参与及支持，将审慎研究参考。

