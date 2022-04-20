软科大学排名：清北浙大连续八年蝉联三甲

高等教育专业评价机构软科昨日（19日）发布2022软科中国大学排名。清华大学、北京大学、浙江大学蝉联主榜（即综合性大学排名）前三位，香港中文大学（深圳）位列全国合办大学第一。

据香港01报道，2022年软科的中国综合型大学排名共有590所上榜，清华大学、北京大学、浙江大学连续八年蝉联全国三甲，上海交通大学、复旦大学依次位列全国前五。

上榜合办大学排名的院校共有六所，其中香港中文大学（深圳）、上海纽约大学、宁波诺丁汉大学蝉联前三。

医药类大学排名的上榜高校有85所，北京协和医学院、首都医科大学、南京医科大学位列前三。政法类大学排名的上榜高校有33所，中国政法大学、华东政法大学、西南政法大学位列前三。

财经类大学排名的上榜高校有55所，上海财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学位列前三。体育类大学排名的上榜高校有14所，上海体育学院、北京体育大学、首都体育学院位列前三。

语言类大学排名的上榜高校有16所，北京外国语大学、中国传媒大学、上海外国语大学位列前三；民族类大学排名的上榜高校有12所，中央民族大学、中南民族大学、西南民族大学位列前三。

大学排名的对象是中国1000多所本科高校，为反映高校在学校性质和类型上的差异、确保排名的公平性，软科将高校划分为综合型大学、七类专业型大学、两类非公办大学，采用差异化的指标体系分别排名。