中国城市空气质量排名：河北各市退出最差前十

中国生态环境部20日通报全国重点城市排名显示，一季度，乌鲁木齐、咸阳、南阳为全中国空气质量最差前三，而变化最明显的是，河北省各城市退出全国城市空气质量最差前十榜单。

据中新社报道，生态环境部向媒体通报全国环境空气质量状况显示，1月至3月，中国168个重点城市中，拉萨、海口、舟山、惠州、深圳、丽江、福州、张家口、贵阳、厦门等城市空气质量相对较好；乌鲁木齐、咸阳、南阳、西安、渭南、新乡、鹤壁、焦作、平顶山、淮北等城市空气质量相对较差。从城市空气质量变化情况看，葫芦岛、张家口、唐山、北京、秦皇岛等相对较好。

今年1月至3月，中国339个地级及以上城市平均优良天数比例为83.8%，同比上升2.9个百分点；细颗粒物（PM2.5）平均浓度为每立方米43微克，同比下降4.4%。

分区域看，3月，京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为64.7%，同比上升13.9个百分点；PM2.5浓度为每立方米51微克，同比下降17.7%。1月至3月，京津冀及周边地区平均优良天数比例为63.5%，同比上升7.4个百分点；PM2.5浓度为每立方米63微克，同比下降3.1%。

北京市空气质量改善明显，3月优良天数比例为87.1%，同比上升51.6个百分点；PM2.5浓度为每立方米40微克，同比下降50.0%。1月至3月，北京市优良天数比例为90.0%，同比上升31.1个百分点；PM2.5浓度为每立方米36微克，同比下降40%。