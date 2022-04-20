去年北京中心城平均通勤时耗51分钟

北京交通发展研究院发布的《2021北京市通勤特征年度报告》显示，2021年北京中心城的平均通勤时耗是51分钟，平均通勤距离是13.3公里。

据《北京日报》报道，北京交通发展研究院智能交通所高级工程师雷方舒在节目中介绍，其中“非通勤”需求购物、就医、娱乐、旅游等这种随机需求的出行，平均时耗只有40分钟，出行距离大概在10公里左右。

通过测算，早高峰通勤占比能够达到80%，非通勤出行在早高峰只占到20%左右。在平峰时段，比如11点到下午3点这段时间，非通勤出行量能占到80%以上。

45分钟以内通勤是城市交通一个重要指标，《北京建设健康城市统计监测指标体系》也把45分钟以内通勤列入到了体检指标当中。数据显示，2021年北京市中心城的45分钟以内通勤占到了52%。其中，居住在二三四环的居民45分钟以内通勤占较高。

《2021北京市通勤特征年度报告》显示，河北燕郊来京工作通勤人群中，有超过30%的人在北京CBD工作，超过10%在通州。除此之外，中关村、望京、亦庄等地也都有燕郊来的工作者分布，主要还是在北京东部区域为主。他们大多早晨6点就要出门，早高峰整体比城区提前1小时左右，极端通勤人群占比很高。

雷方舒在节目中介绍，五六环60分钟以上的极端通勤的占比要高，尤其是像回天以北、通州、大兴，都是比较明显的极端通勤占比略高一些的区域，当然最高的还是北三县，燕郊地区到北京来工作的通勤者，极端通勤十分严重。

从工作的区域来看，可以总结为“南高北低”，也就是说在长安街以南像金融街、CBD、丽泽、亦庄等区域上班的人45分钟以内通勤的占比要高一些，而长安街以北像中关村一带、望京、上地等区域都明显极端通勤比例要更高。

