特斯拉上海厂停产将对一季度盈利构成压力

因特斯拉上海厂遭受疫情影响，新工厂产量增长缓慢，投资者关心特斯拉年度交付目标是否会维持。分析师认为，特斯拉上海厂暂停运营，柏林与得州新工厂的成本及不断上升的供应链成本可能对其一季度收益构成压力。

据路透报道，特斯拉上海厂周二恢复生产，但有消息指出这并不意味着全面复产。

特斯拉比其他竞争对手更好地度过了全球供应链危机，连续几个季度发布了创纪录的交付量和收益。但该公司在上海的工厂关闭了三周多，此前上海出台了封锁措施，以应对冠病病例的激增。

瑞士信贷(Credit Suisse)分析师Dan Levy在一份客户报告中写道：“上海的重启步伐和柏林/奥斯汀为2022年的交付增加了不确定性因素。”他预测，“受成本膨胀和生产效率低下的推动，特斯拉近期的利润率将出现逆转。”

马斯克3月份曾介绍，由于俄乌冲突，特斯拉在原材料和物流方面面临巨大的通胀压力，之后特斯拉提高了在中国、美国和其他国家的价格。

根据Refinitiv的数据，特斯拉预计今年第一财季收入为178亿美元（243.29亿新元），较上年同期增长逾70%，但与上一季度基本持平。Refinitiv的分析师对特斯拉的平均预期是每股收益2.26美元。这一数字高于上年同期的0.93美元，但季度环比为两年来首次下滑。