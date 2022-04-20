杨万明任中国国务院港澳办副主任

中国国务院任免国家工作人员，任命杨万明为国务院港澳事务办公室副主任。

据长安街知事报道，杨万明长期在外交系统工作，有着丰富的外交履历，此前为中国驻巴西大使。

今年3月，中国驻巴西大使馆官网宣布，杨万明结束在巴任期，奉调离任回国。公开简历显示，杨万明1964年3月出生于北京，博士研究生学历，经济学硕士、法学博士。

1989年，杨万明进入外交部，在外交部拉美司、驻阿根廷使馆、驻墨西哥使馆等工作。

2003年，杨万明赴贵州，出任黔东南州凯里市委副书记、副市长，一年后他重回拉美司，任拉美司参赞、副司长、司长。

2012年，杨万明履新驻智利大使，2014年转任驻阿根廷大使，2018年接替李金章，出任驻巴西大使。

今年3月，杨万明在离任之际接受巴西主流媒体专访。他表示，出使巴西3年来，国际环境发生很多变化，面临挑战更加复杂。令人欣慰的是，中巴关系进一步展现出成熟、稳固、互利的特质，总体上继续稳健前行。时间和事实将不断证明，基于相互尊重、平等互利、合作共赢的中巴关系符合两国和两国人民的共同利益，必将结出更多灿烂成果。

杨万明是一个多月内中国国务院港澳办迎来的第二位新任副主任。

3月11日，中国国务院任免国家工作人员。其中，任命王灵桂为国务院港澳事务办公室副主任；免去宋哲、邓中华的国务院港澳事务办公室副主任职务；免去王灵桂的中国社会科学院副院长职务。