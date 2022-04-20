中国两部门首次发布行贿犯罪典型案例

中国国家监察委员会、最高人民检察院今天（4月20日）首次联合发布五起行贿犯罪典型案例，持续加大对行贿的查处力度。

据澎湃新闻报道，五起典型案例分别是山东薛某某行贿、串通投标案，浙江贵某贵金属有限公司、李某某单位行贿案，江西王某某行贿案，河南高某某行贿案，四川刘某富行贿、非法采矿案。

中共十九大报告强调，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查。去年9月，中央纪委国家监委与中央组织部、中央统战部、中央政法委、最高法、最高检联合发布《关于进一步推进受贿行贿一起查的意见》（以下简称《意见》），对进一步推进受贿行贿一起查作出部署。

最高检表示，这批典型案例编写时注重围绕《意见》明确的查办行贿犯罪重点任务，体现中央关于受贿行贿一起查的总体要求，增强典型案例的政策指引和案例引领作用。

五起案例涉招标投标、医疗药品等中共中央查处行贿重点领域。如河南高某某行贿案，高某某在医疗药品领域56次行贿医院院长、医生等医务人员，严重影响民生安全；四川刘某富行贿、非法采矿案，检察机关在办理公安移送“非法采矿案”时发现行贿线索，并主动督促公安机关移送监察机关，行贿人长期围猎腐蚀雅安市市政领域国家工作人员，谋取工程领域不正当利益，行贿数额巨大，严重破坏当地政治生态。

国家监委、最高检有关部门负责人说，“监察机关、检察机关在办理行贿案件时均积极主动发挥作用，充分履行监察、检察职能，标本兼治效果好。”

例如，江西王某某行贿案为零口供案件，监察和检察机关在办案过程中加强协作配合，深入调查、审查并充分运用证据，形成完整证据链，最终以零口供定案。

同时，监察、检察机关积极主动追赃挽损，依法追缴行贿人不正当获利两亿多元（人民币，约4267万新元），实现了应追尽追，坚决不让行贿人因行贿获利。

浙江贵某贵金属有限公司、李某某单位行贿案中，涉案公司在环保领域围猎腐蚀环保系统国家工作人员，为谋取利益严重污染环境，监察机关、检察机关准确把握单位犯罪和自然人犯罪的区别，精准打击单位行贿犯罪，不仅严惩行贿单位和直接责任人，还跟进公益诉讼，推进了生态环境修复。

