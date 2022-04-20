IMF：中国资金外流表明与美货币政策分歧加深

国际货币基金组织的专家认为，中国投资者资金外流反映全球两大经济体货币政策的分歧在加深。

据彭博社报道，国际货币基金组织中国事务负责人伯杰（Helge Berger）指出，美联储发出积极加息的信号，中国人民银行反而放宽政策，这种分歧让两个经济体之间的收益率差消失，促使投资者将目光投向其他地方。

中国基准10年期国债自2010年以来首次较同期美债没有提供利差。

伯杰在接受采访时说，这是国际宏观经济学的规律在起作用。中国相对利率的地位发生了显著变化，这与增长放缓高度相关，在主要发达经济体的情况恰恰相反，尤其是美国。

俄罗斯2月入侵乌克兰后，中国股票、债券和共同基金的资金外流加速。全球基金3月份通过沪深港通北向交易卖出A股70多亿美元（95.69亿新元），过去两个月还抛出140亿美元的中国国债。

为遏制疫情而采取的滚动封控措施下，中国经济放缓，引发了一波对中国增长预测的下调。国际货币基金组织预计，中国经济将增长4.4%，低于之前预估的4.8%，中国政府的官方目标约为5.5%。

前景黯淡和收益率差缩小正在令人民币承压，人民币跌至6个月以来的最低水平。未来中国出口繁荣如有任何放缓迹象，也将令全球投资者承压。尽管如此，资金外流的速度似乎得到了控制，至少目前是这样。

伯杰说，与过去两年看到的大量资金流入相比，当前看到的规模真的很小。中、美两家央行都在根据不断变化的国内状况做出反应。

