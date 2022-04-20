以岭药业称“连花清瘟研发只有15天”不符事实

在冠病疫情中走俏的中国中成药连花清瘟近日陷入舆论争议，药企以岭药业今天（4月20日）回应称，“连花清瘟研发过程只有15天”与事实不符。

据澎湃新闻报道，以岭药业今天在互动平台回应关于连花清瘟的争议。有投资者提问称，媒体报道从研制到生产连花清瘟胶囊“仅仅用了15天”，希望了解研发周期和实际功效的关联度等。

以岭药业称，连花清瘟新药研发过程是国家在特殊疫情时期快速审批和研发人员共同努力的结果，符合国家药品监督部门新药研发程序。

以岭药业强调，连花清瘟汇聚两千年中医防控疫病的三朝名方而成为连花清瘟组方，并加入藿香芳香化湿护脾胃、红景天提高免疫扶正气。复方中药的创新研究既需要传承中药精华，又需要通过“理论创新—临床实践—临床前研究—临床研究—新药审批”这样一个完整的过程才能完成。

还有投资者提问，为何以岭药业一直没有连花清瘟随机双盲方面的实验报告？

以岭药业回应称，随机双盲多中心、随机分组多中心、真实世界研究等都是国际医学界认可的药物临床评价方法，针对不同病种、不同情况、不同阶段，可以采取其中任何一种研究方法，结果都具有科学价值。连花清瘟从研发上市至今近20年，是中国国内开展临床评价研究最多的创新中药之一。

例如，连花清瘟在2020年开展了治疗冠病的前瞻性、随机、对照、多中心临床研究。由于冠病疫情刚爆发，其发病规律、预后与死亡尚不明确，专家组讨论认为，采取双盲、安慰剂对照不能保障病人生命安全，因此决定采取随机、对照、多中心研究方法。

连花清瘟去年对冠病密切接触者1976例前瞻性、开放标签、对照试验由河北医科大学附属第二医院主持开展，研究结果证实，连花清瘟干预组核酸检测阳性率0.27%显著低于对照组阳性率1.14%，密接人群预防应用连花清瘟可降低冠病阳性感染率达76%，同时安全性良好。

以岭药业还称，连花清瘟治疗轻、中度冠病患者有效性和安全性的随机、双盲、国际多中心临床研究，今年正在进行中，国内相关后续研究也正在开展。

以岭药业强调，对于一些诋毁公司、发布不实信息的行为，已保留证据并向相关部门报案，将通过法律手段维护合法权益。

连花清瘟多次被写入冠病诊疗方案，今年3月发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》明确指出，处于医学观察期，或临床治疗期（确诊病例）的轻型和普通型病人，推荐服用连花清瘟胶囊（颗粒）作为治疗药物。

《解放日报》本月11日报道说，连花清瘟是治疗用药，非预防用药，提前口服不能预防冠病，若没有症状不推荐服用。

对于预防效果的质疑，以岭药业曾回应称，《连花清瘟胶囊预防新型冠状病毒肺炎的有效性和安全性研究：前瞻性开放标签对照试验》真实世界研究论文去年11月发表于国际期刊《Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine》。

研究结果证实，连花清瘟干预组核酸检测阳性率0.27%显著低于对照组阳性率1.14%，密接人群预防应用连花清瘟可降低冠病阳性感染率达76%，同时安全性良好。

中国前首富王健林的公子王思聪本月14日在微博转发一则有关连花清瘟胶囊的消息，并称监管部门应严查以岭药业。这则言论很快就在网络发酵。之后，丁香医生和学者饶毅也接连发文质疑连花清瘟。

以岭药业则回应，该公司从未在任何场合表示“世卫组织推荐连花清瘟”。

以岭药业股价近日出现多个跌停，截至今天午盘，以岭药业报29.85元/股，跌7.9%，市值498.7亿元（人民币，约106亿新元）。