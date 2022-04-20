“万亿宁王”跌上热搜 股东人均亏58万人民币

宁德时代今日（4月20日）市值跌破万亿，相关话题登上微博热搜。

据中新经纬报道，宁德时代股价20日大幅下挫，盘中跌幅一度扩大至7.83%。截至收盘，宁德时代跌7.55%报407.00元（人民币，下同，86.8新元），市值一日蒸发775.29亿元，总市值跌至1万亿元以下，“万亿宁王”称号不保。

历史数据显示，2021年5月31日，宁德时代总市值首次突破万亿，成为创业板首家万亿市值公司。之后，宁德时代股价一路上行，12月3日盘中冲高至692元，创历史新高。随后，宁德时代股价持续回调，截至20日收盘，其股价较高点已跌超四成。

尽管如此，宁德时代目前仍为A股市值排名第八位的公司。贵州茅台以超2.25万亿市值位居榜首，工商银行、建设银行分居第二、第三位，市值分别超1.6万亿和1.5万亿。

宁德时代突然暴跌，投资者浮亏明显，有股民反映“赔了二十万了！”

据宁德时代财报，截至2021年9月30日，该公司普通股股东总数13.42万人。按此计算，仅4月20日，宁德时代股东人均亏损57.77万元。对比特斯拉Model 3 27.99万元的售价，平均每名股东都亏了两辆特斯拉Model 3。

4月19日盘后，市场有传言称，宁德时代今年第一季度预计盈利不到50亿元。有研究员指出，每当到报表季，都会有很多版本的传言，准确性也很难评估。

汽车行业分析师梅松林认为，“传言很难评论，但有一点是可以肯定的，那就是上游电池原材料价格的猛涨已经将压力传导到了宁德时代这样主流电池制造商，接下来还会进一步传导给电动车企业，如此类推，消费者很有可能将面临又一波新能源车涨价。”

中央财经大学副教授刘春生指出：“宁德时代暴跌和最近市场积蓄的悲观情绪有关。从宏观面来说，宏观环境作用于股市，这种标杆企业会受到影响，宁德时代前期估值也确实非常高。其次，上海疫情给行业带来非常多的不确定性，换车频率、意愿，可能都会受到冲击，整体悲观情绪在蔓延。”

刘春生还提到，“从成本角度来说，年内新能源车动力电池需要用到的部分原材料价格出现暴涨，可能会给企业带来持续的压力。一旦市场信心动摇，即使对于大企业而言，影响也是比较大的。宁德时代要证明给市场看，除了有远期的行业前景，还要拿出切实的财务数据。”

中原证券20日研报指出，截至2022年4月11日，锂电池和创业板估值分别为51.41倍和37.68倍，结合行业景气度，维持行业“强于大市”投资评级。结合国内外部分因素存在较大不确定性、目前行业估值水平和近期板块个股业绩预期，短期板块总体需谨慎但不宜过渡悲观，待主要指数企稳则积极关注板块超跌反弹投资机会。

