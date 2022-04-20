应勇出任中国全国人大宪法和法律委员会副主任委员

中国全国人大常委会会议今天（4月20日）闭幕，通过应勇、陈润儿、王建军三名中共前省级党委书记的后续人事安排，三人将履新全国人大，其中最受瞩目的应勇去向明确，将出任人大宪法和法律委员会副主任委员，证实退居二线。

据中国人大网消息，第十三届全国人民代表大会常务委员会会议通过人大常委会任命名单，任命应勇为第十三届全国人大宪法和法律委员会副主任委员，任命陈润儿为第十三届全国人大农业与农村委员会副主任委员，任命王建军为第十三届全国人大社会建设委员会副主任委员。

中国官媒新华社3月29日发布调整三省区“一把手”调整的消息，住建部部长王蒙徽接替应勇出任中共湖北省委书记，青海省长信长星接替王建军出任中共青海省委书记，中央和国家机关工委分管日常工作的副书记梁言顺接替陈润儿出任中共宁夏回族自治区党委书记。

但当时的消息没有说明应勇、王建军和陈润儿下一步去向，也没有提到他们“另有任用”，使得三人卸任后的去向备受关注。

应勇今年11月将满65周岁，他早年做过基层警察，后长期在浙江政法系统工作，担任过台州地区政法委书记、绍兴市政法委书记、浙江省公安厅副厅长。

中共总书记习近平担任浙江省委书记时，应勇先后担任浙江省纪委副书记、监察厅厅长、浙江省高级人民法院院长等职。

2007年，应勇调任上海市高级人民法院院长。2013年后，他担任上海市委常委、组织部长，上海市委副书记，2017年担任上海市长。

2020年2月，湖北省武汉市暴发冠病疫情，应勇作为“救火队长”接替抗疫不力的蒋超良，出任中共湖北省委书记，几个月后武汉和湖北疫情得到控制。