台湾中科院今晚台东“无限高”飞弹试射

台湾中科院上月24、25日疑因外在干扰，取消飞弹试射后，今晚（20日）在台东及屏东两地再度试射“无限高”飞弹。

据台湾《联合报》报道，今晚7时40分，一枚飞弹从台东成功镇基翚渔港附近拔地而起，飞弹产生的呼啸和强光约20多秒后才消失，远在50公里外的台东市区，甚至更远的太麻里地区都听到一声巨响。

根据台湾渔业署公告的射击通报显示，中科院将分别于今、明、后三天晚间7时40分至9时10分，在东南部海空域进行火砲试射，管制范围包含屏东九鹏、台东绿岛、兰屿及花莲海空域。依过去惯例，台东发射的飞弹为“靶弹”，屏东则为实际测试的拦截导弹。

今晚试射无限高飞弹，引起外界高度关注，原因是立法院日前三读通过海空战力提升特别预算，台湾国防部也首度公开代号“雄昇飞弹”的地对地巡弋飞弹，猜测此次试射是进行雄昇飞弹计划。雄昇飞弹是从雄二E修改过来的增程型巡弋飞弹，射程最远达1200公里。

不过，军事专家认为根据射击通报的管制范围图研判，应是“强弓专案”的天弓三增程型防空飞弹。若是试射雄昇飞弹，其图示应为“倒L”型，也就是飞弹从屏东九鹏基地射出后，穿越绿岛、兰屿中间转向宜兰外海，并来回飞行。

另有民众远在太麻里地区听到巨响，军事专家认为这间接代表测试飞弹命中靶弹；空中爆炸声响，比起飞弹初始发射的声响传导还要更大更远，也代表“强弓专案”愈来愈成熟。不过，对于今晚试射何种飞弹，中科院及军方依惯例不做回应，仅表示“希望国人支持国防”。

据了解，中科院今晚试射飞弹，上午海军雷达也监测到一艘中国大陆飞弹护卫舰出现在台东成功外海往南巴士海峡移动，脱离监测范围，不影响试射进行。