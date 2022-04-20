中美防长通话 魏凤和促美勿用乌克兰问题对华抹黑施压

中国国务委员兼国防部长魏凤和今天（4月20日）同美国国防部长奥斯汀通电话。中方要求美方停止在海上进行军事挑衅，不得利用乌克兰问题对中国抹黑栽赃、威胁施压。

据中国国防部官网发布的信息，魏凤和此次是应约与奥斯汀通电话。

魏凤和说，中美双方要认真落实两国元首共识，相互尊重、和平共处、避免对抗，美方要将“四不一无意”承诺落到实处。中国希望与美国建立健康稳定发展的大国关系，也必将捍卫国家利益和尊严，美国不应低估中国的决心和能力。

魏凤和说，中美两军要增进军事互信，加强对话交流，管控风险危机，开展务实合作，确保两军关系正常稳定发展。

所谓“四不一无意”，指的是美国总统拜登在与中国国家主席习近平的会谈中曾表示，美国不寻求与中国打新冷战，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关係反对中国，不支持台独，无意与中国发生冲突。

魏凤和也针对台湾问题表明立场。他说，台湾是中国不可分割的一部分，这是谁也无法改变的事实和现状，台湾问题如果处理不好，就会对中美关系造成颠覆性影响，中国军队将坚决维护国家主权安全和领土完整。

据中国国防部发布的信息，奥斯汀表示，美方愿推动落实两国元首通话达成的重要共识，将本着坦诚开放的态度加强军事领域交往合作。奥斯汀也说，美国坚持一个中国政策。双方应以负责任方式管控竞争、管控风险，妥善处理两军关系面临的难题。

中美防长也就海空安全问题、乌克兰局势等交换看法。中方要求美方停止在海上进行军事挑衅，不得利用乌克兰问题对中国抹黑栽赃、威胁施压。

据美国五角大楼发布的信息，奥斯汀和魏凤和商讨了美中军事关系、区域安全课题，以及俄罗斯在未受挑衅的情况下入侵乌克兰等议题。

五角大楼发言人说，美中防长此次通电话，是两国元首最近通话后的跟进。