下午察：神秘签署的中所安全合作协议

有评论说，这是二战结束以来澳大利亚外交在太平洋地区的最严重失败。

说的是中国和南太平洋岛国所罗门群岛签署的安全合作协议。南太平洋向来被称为澳大利亚“后院”，这项协议的签署，给解读成他家后院下来恐怕会不安静了。

自3月24日一份据说是上述协议草案的文件在社交媒体流出、所国政府也确认有意与中国签署该协议后，澳大利亚联同盟友美国、新西兰闹腾近月，白宫还出动号称“印太沙皇”的美国国家安全委员会印太政策协调员坎贝尔，拟于本周访问所国作最后的劝阻，结果，给中国抢先一步在昨天（19日）宣布，中国国务委员兼外长王毅和所罗门群岛外长马内莱近日分别代表两国政府，正式签署了中所政府间安全合作框架协议。

在澳大利亚方面指中国是“单方面”宣布了这个协议，似乎是想在坎贝尔抵达所国前抢占先机后，所国总理索加瓦雷今天也在国会证实了，中所两国已经签署了该安全合作框架协议。

澳大利亚这下给搞到有点灰头土脸，但说中国想在坎贝尔抵达所国前抢占先机也不是没有道理的。去年底的中美洲国家洪都拉斯大选，形势一片大好的反对党候选人卡斯特罗表示若当选将与台湾断交，改与北京建交，结果美国也是派了一个高官代表团去洪都拉斯，晓以大义也好，施压加利诱也好，卡斯特罗事后果然就不再提与北京建交了。更何况这次派去所国的是“印太沙皇”？

神秘的协议签署

不得不说的是，中所协议的签署很有神秘色彩。

所国议会昨天被告知，中国下个月将派官员到该国签署该合作协议，这似乎显示，尽管中国大使馆和所国官员此前草签了协议，但正式的签署未完成，中国外交部却在同日宣布两国外长已正式签署框架协议。

在什么时候、什么地点签？

王毅去了所国吗？还是马内莱悄悄去了中国？

框架协议是否不等于协议本身？协议具体内容有什么？……外界无从得知。中国外交部发言人汪文斌在记者会上被外媒追问时，也不愿说清楚。

连所国国会议员也不知道协议详情，今天纷纷敦促总理索加瓦雷公开安全协议的条款。索加瓦雷一天前告诉国会，该协议将不允许中国在所国建立军事基地，似乎意在安抚国内与地区的忧虑。但他今天也表示，该协议将在经过一个“过程”后才披露内容。

澳所双边安全协定的替代安排？

根据社媒流传的协议草案，协议的条款包括，所罗门群岛可以要求中国派遣警察、武装警察、军事人员和其他执法和武装力量，协助该国维持社会秩序、救灾、保护中国人员和重大项目的安全。

“保护中国人员和重大项目的安全”这一项，显然是有由头的。澳大利亚广播公司4月12日引述“泄密文件”报道，所国首都霍尼亚拉去年11月发生骚乱后，中国驻所国大使馆曾试图进口一批枪支，并要求允许派一支10人的安保团队进入霍尼亚拉，以保护当地中国外交官和使馆的安全。

至于维持社会秩序、救灾，其实就跟澳所双边安全协定类似。所国安全官员在接受路透社采访时，将与中国的协议，跟所国2017年和澳大利亚签署的一项双边安全协定相提并论。所国有长期暴力动乱的历史，跟澳大利亚签署的协定很大程度上就与维和有关，允许澳大利亚在接到请求时迅速向所罗门群岛部署军队。霍尼亚拉去年发生骚乱时，澳大利亚就有出动军警协助平乱。除了澳大利亚，新西兰、斐济和巴布亚新几内亚后来也派出了警察支援。

但所国总理索加瓦雷并不仅仅满足于骚乱后恢复秩序，他在对议会的讲话中说，在去年的反政府骚乱中，首都霍尼亚拉的唐人街区被烧毁，中国正在为2023年太平洋运动会建造的七个场馆也受到威胁，“如果任何国家没有这样做（保护基础设施）的政治意愿，我们必须制定替代安排”。

不过，所国已多次强调，不会改变与澳大利亚签署的安全协定。

中国首个太平洋军事基地？

中所安全合作协议草案中最引起关注的，还是中国可以派遣海军舰艇在所国岛屿进行中途停留和后勤补给的条款。有人马上联想到中国军事基地、军港，但也可以以别的名义冠之。

说中国希望在太平洋岛屿地区获取一个军事立足点，应该是没错的。中国2018年曾提出要重新发展巴布亚新几内亚的一个海军基地，不过巴布亚新几内亚后来决定改由澳大利亚发展这个基地。所国的中途停留和后勤补给站若成为现实，可能将是中国在太平洋的第一个据点。

距离所罗门群岛不到2000公里的澳大利亚因此紧张了，一开始就发表声明说：“太平洋大家庭能够在不需要外部支持的情况下提供安全援助。我们会担心任何破坏地区安全稳定的行动。”

澳大利亚同地区的哥儿们新西兰公开反对“本地区潜在的军事化”，至于老大美国，坎贝尔今年1月10日曾在美国智库战略与国际问题研究中心预测，太平洋地区未来或是全球最有可能出现“战略意外”的地方。

但除了大国的视角，对中所安全合作协议态度有所保留的，其实也包括了一些域内小国。同是太平洋岛国的密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛就曾致函所国总理索加瓦雷，敦促他不要同中国签署安全协议。

帕努埃洛指出，当前中美分歧日益扩大，中所这项史无前例的协议可能加剧太平洋岛国的分裂，使它们成为大国竞争的工具。“我担心，我们这些太平洋岛国将处于大国未来对抗的中心……这样的情况过去也曾发生。二战期间，密克罗尼西亚联邦和所罗门群岛都是战场。”

很不幸的是，当下，在地球的另一边，正有这样一个战场。