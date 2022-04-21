孙春兰：上海疫情防控攻坚行动取得阶段性成效

在上海调研指导疫情防控工作的中共政治局委员、中国副总理孙春兰说，上海疫情防控攻坚行动已取得阶段性成效，并要求清零一块守住一块扩大战果。

据中国上观新闻报道，孙春兰前天（19日）和昨天在上海调研指导疫情防控工作时强调，要进一步加强医疗救治工作，坚持分类收治，落实双向转诊，中西医结合，坚持集中患者、集中专家、集中资源、集中救治，开展多学科专家联合巡诊，加强重症、危重症患者的救治护理，千方百计降低病死率。

孙春兰也来到浦东新区龙阳路一处建筑工地，深入了解工地疫情防控情况，要求及时查找封堵漏洞，严格落实防控措施，把闭环管理、人员防护等要求更加严密扎实地落到位。她也前往天目西路街道蕃瓜弄和有关养老院，实地了解疫情处置情况，要求深入分析研究阳性感染者比例高、人数多的老旧小区和养老机构，拿出针对性解决方案，强化现场流调溯源，加快转运收治阳性感染者、隔离密接人员，迅速进行规范的环境消杀。

孙春兰强调，要坚定不移执行动态清零总方针，把各项工作深入细致开展好，把防控措施认真扎实落到位，彻底阻断病毒传播链条，齐心协力打赢社会面清零攻坚战。要落实落细各项防控措施，重点解决转出慢、流调不深入、隔离资源紧缺等突出问题，进一步强化“采、送、检、报、转、收”各环节高效紧密衔接，对老旧小区、城中村等重点地区加大工作力度，确保应转尽转、日清日结。要强化阵地意识，清零一块、守住一块，不断扩大战果。

她也要求继续加强社区管理，进一步强化对养老院、学校、建筑工地、农贸市场等重点场所的疫情管控力度，落实主体责任，坚持闭环管理，分类制订专项方案，细化防疫措施，严防发生聚集性疫情。要加强对各级干部、社区工作者和志愿者的培训和指导，进一步熟悉和掌握防控政策和专业知识，强弱项、补短板、堵漏洞，加快疫情防控措施的落地见效。