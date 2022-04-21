上海周浦防疫大礼包有质量问题？监管介入调查

多位中国上海市浦东新区周浦镇居民在网上反映收到的物资存在问题，某品牌榨菜企业因违反食品安全法被处罚过，某品牌粉丝企业也多次被行政处罚，而且这些保供物资都是居民从未听过说的品牌。对此，周浦镇疫情防控办热线电话工作人员说，现在在处理中。

据上观新闻和东方网等报道，多名浦东新区居民周二（19日）在网上反映，物资是听都没听说过的杂牌，生产企业有不良记录。其中一款小白兔榨菜由浙江某公司生产，据天眼查信息显示，该公司2021年12月因另一款榨菜的含盐量不合格，违反《食品安全法》而被德清县市场监管局处罚。

而另外一款蕨根粉丝为德阳市某食品公司生产，该公司曾收到多次行政处罚，且一款荞面存在1次食品抽检结果不合格记录。

周浦镇疫情防控办热线电话工作人员告诉记者，物资供给企业名单由区里提供，“我们在这里面选了一家，现在在处理中。”

浦东新区市场监管局经查发现，该物资系周浦镇人民政府委托上海好趣多商贸有限公司集中采购。礼包中的食品和生活用品由好趣多公司分别从济宁善道商贸有限公司、杭州超玥电子信息科技有限公司采购。

监管部门查见两家供应商证照齐备，并能提供所发放食品的生产厂家营业执照和相关产品许可证及合格证明，监管部门已对食品和生活用品进行抽样送检。