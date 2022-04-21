李家超Youtube频道被停 刘兆佳：被制裁是爱国者认证

YouTube母企谷歌指公司须遵守美国制裁法律，令香港特首唯一参选人李家超的YouTube竞选频道被停用。中国港澳研究会副会长刘兆佳对此分析称，有心服务国家及香港者，不会受制裁影响，并形容被制裁反而是“爱国者认证”，更确保是“货真价实的爱国者”。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，2020年8月，美国财政部宣布采取行动，制裁11名涉侵犯人权及损害香港自治的中国大陆和香港官员，包括香港特首林郑月娥、律政司长郑若骅和时任保安局长李家超等。

刘兆佳说，制裁是美国的拿手把戏，从未讲清楚制裁范围，这次李家超Youtube竞选频道被封，肯定是美国政府背后发功，“可能其他嘢（社交平台）都唔畀用（都不让用），例如WhatsApp、面簿（Facebook），要有心理准备。”

刘兆佳还说，面对美国无理制裁，国家不会坐视不理，香港要跟国家联手制定反制方案，例如已在中国大陆实施的全国性法律《反外国制裁法》，是否有需要在香港立法实施。中国全国人大常委会原定去年8月表决，将《反制裁法》纳入《基本法》附件三，但在最后关头煞停，当时有传金融机构及中资高层直接向北京游说。

香港资深大律师汤家骅认为，YouTube很可能触犯大陆的《反制裁法》，但由于《反制裁法》未在港实施，因此李家超若要追究就要到大陆处理。

汤家骅说，李家超的竞选帐户不涉及经济活动，质疑YouTube是否符合美国制裁法令，并说李家超已辞任政务司司长，竞选活动不代表香港特区政府，质疑终止帐户使用是否合理。

香港立法会政制事务委员会主席周浩鼎要求特区政府和相关社交平台机构严正交涉，指事件牵涉外国势力公然干预香港选举，并质疑此例一开，或再有外国势力公然粗暴干预香港选举，妨碍选举公平公正进行。

李家超竞选办主任谭耀宗说，昨天（20日）收到谷歌通知，指因涉嫌违反出口及制裁政策，李家超YouTube竞选频道无法还原。

李家超在会见媒体时，指无理的所谓制裁行为是霸凌，并表明任何官员应维护国家安全。