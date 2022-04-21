世界银行行长：发展中国家欠中国债务缺乏透明度

世界银行行长马尔帕斯呼吁建立一套新的发展中国家债务重组程序，担心他们所欠中国债务缺乏透明度。

据彭博社报道，马尔帕斯周二在电视节目《Surveillance》中说，世界需要一个更加强有力、启动更早的债务解决程序。他说：“确实需要改变，这个世界是在旧的债务结构下建立起来的，那时中国还不是主要角色。”

马尔帕斯说，作为国际货币基金组织成员国的主要指导小组，国际货币与金融委员会在周三上午的会议上“大量”讨论了债务解决的话题。这次会议是本周在华盛顿举行的世界银行和国际货币基金组织春季会议的一部分。

马尔帕斯说，在所欠中国“债务金额方面并不完全透明”。他介绍，单单是官方的、政府对政府的贷款，中国现在占到65%。这个类别不包括私营部门的银行信贷。

他说：“我们正在努力避免”向发展中国家提供的援助一转眼就以还债方式送给了中国。“但现有体系一直允许彻底的透明度。”

马尔帕斯说，在许多情况下，债务合同有保密条款，这使得对中国的还债有时候不清不楚。他说，鉴于中国对外贷款的规模，一个完善的体系符合中国的利益，而且北京也有兴趣参与。“细节决定成败。”

马尔帕斯指出，中国仍在巴黎俱乐部之外（这是进行债务重组谈判的主要机构）。他说，二十国集团在扩大这一范畴方面正在取得“一些进展”。二十国集团财长计划于周三晚些时候开会。