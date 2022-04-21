中国国常会要求新增煤炭产能3亿吨

中国国务院总理李克强4月20日主持召开国务院常务会议，指出要发挥煤炭的主体能源作用，新增煤炭产能3亿吨，并运用市场化法治化办法，引导煤价运行在合理区间。

据《每日经济新闻》报道，中国国务院常务会议指出，要发挥煤炭的主体能源作用。通过核增产能、扩产、新投产等，今年新增煤炭产能3亿吨。推进煤炭清洁高效利用，加强储备设施建设。运用市场化法治化办法，引导煤价运行在合理区间。

去年以来，能源保供工作就一直受到全社会高度关注。今年开年以来，地缘政治冲突导致国际大宗商品市场波动。

此次国务院常务会议指出，要立足中国国情，应对外部环境新挑战，抓住重点，强化能源保供，未雨绸缪推进条件成熟、发展需要的能源项目开工建设，促进能源结构持续优化。要发挥煤炭的主体能源作用。通力合作优化煤炭企业生产、项目建设等核准审批政策，落实地方稳产保供责任，充分释放先进产能。通过核增产能、扩产、新投产等，今年新增煤炭产能3亿吨。

最近，国家发改委价格监测中心主任卢延纯撰文指出，中国是能源消费大国，也是能源生产大国。中国能源资源禀赋是富煤贫油少气，在全国已探明的化石能源资源储量中，煤炭占94%左右，自有煤炭资源完全能满足消费需求，是保障能源安全的“压舱石”。可以说，保障国内煤炭供应充足、价格总体稳定，关系到经济社会发展稳定全局。

此外，此次国务院常务会议指出，要运用市场化法治化办法，引导煤价运行在合理区间。

此前，国家发改委已于今年2月末明确了煤炭价格合理区间。据介绍，从目前阶段看，秦皇岛港下水煤5500千卡中长期交易含税价格在每吨570至770元之间较为合理，这也是行业的普遍共识。考虑中间环节流通费用等因素，发改委明确了山西、陕西、内蒙古三个重点产区煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间。将综合采取措施，引导煤炭价格在上述合理区间运行。

此次中国国务院常务会议还强调，要推动煤电机组节能减排改造、灵活性改造、供热改造，提高能源使用效率，全年改造规模超过2.2亿千瓦。

此前，国家发改委主任何立峰在今年3月召开的全国两会期间公开表示，煤电企业要坚持先立后破，建设超超临界发电机组，有序改造供电煤耗300克/千瓦时以上的老旧机组，建设安全可靠的特高压输变电线路，这将构成能源供给和消纳的新体系。

值得注意的是，此次会议特别强调，要在严格监管、确保绝对安全的前提下有序发展核电。对经过多年准备和全面评估审查、已纳入国家规划的浙江三门、山东海阳、广东陆丰三个核电新建机组项目予以核准。

对于国务院常务会议对有序发展核电作出部署，中国能源网首席信息官韩晓平指出，对于能源领域减少碳排放来说，发展核电不可或缺，因为核电是清洁二次能源。从当前中国核电发展态势看，用高效大功率机组替代原有的即将退役的机组，是一个符合实际的发展方向。