台专家预警今秋疫情更猖獗 常人或须打满四剂疫苗

台湾中央流行疫情指挥中心昨天（20日）宣布，新增65岁以上长者、脆弱族群打第四剂疫苗。冠病病毒不会消失已成全球专家共识，台大儿童医院长黄立民指出，一般民众打第四剂仅是时间问题，进入10至11月，冠病病毒因低温更猖獗，一般人可能都要打满四剂疫苗。

据台湾《联合报》报道，台湾卫福部传染病防治咨询会预防接种组（ACIP）昨天下午举行会议研议，与会专家一致决定，开放六至11岁儿童可以接种莫德纳疫苗，两剂疫苗间隔12周，且青少年可施打第三剂疫苗，安养机构长者、免疫力低下等成人可以施打第四剂疫苗。

中华民国防疫学会理事长王任贤昨天说，轻症数量需控管在公卫量能容许范围内，儿童易为传播破口，应提升幼童疫苗；轻症院外照顾则应有良好医疗监控及转诊系统，减少院外猝死。

黄立民说，因应冠病病毒不断变异，疫苗研发也已针对不同的病毒株，年底可能会有针对奥密克戎的疫苗问世，目前临床试验已进行中。

莫德纳疫苗彷单建议六至11岁儿童两剂疫苗间隔四周，但ACIP昨天会议建议间隔12周。

对此，ACIP委员、台大医院小儿部感染科教授张銮英说，全球30多国实际使用，间隔多为八周或12周，与会委员考量间隔较久，副作用应较小而做此决议。

会中也有专家认为，儿童应接种次蛋白疫苗，可等待高端或NOVAVAX疫苗。张銮英说，等待其他疫苗“缓不济急”，现在疫情风险高，有什么疫苗，就打什么疫苗。

黄立民也说，疫情已传播到如此地步，一定会传染给儿童。至于儿童两剂疫苗间隔12周，主要担心接种疫苗后引发心肌炎，但延后完整接种时间，恐增感染风险。

张銮英说，依疫苗资料显示，儿童接种第一剂后14天，预防感染保护力八成以上，预防重症保护力则七成多，主要副作用为局部红肿痛，发烧症状第一剂约3%、第二剂24%，心肌炎发生比率比青少年低很多，接种疫苗是利大于弊，并以校园施打为主，自行到合约医疗院所接种为辅。

ACIP会议也讨论成人接种第四剂疫苗，建议65岁以上长者、长照机构住民、脆弱族群完成三剂施打后，五个月后接种第四剂。

避免确诊重症儿童延误送医，指挥中心邀集儿科专家，讨论幼儿轻症居家照顾警示症状及建议及相关事项，期订出儿童确诊送医指引。

台湾儿科医学会秘书长彭纯芝说，台湾儿童医学会已提出12项儿童就医参考指标。

其中，需立刻送医或联络24小时紧急医疗咨询平台的六项状况：抽搐、意识不佳、呼吸困难或有胸凹现象、唇色发白或发紫、血氧饱和度低于94%、肢体冰冷合併皮肤斑驳、冒冷汗。