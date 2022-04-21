美团体：数据相关法规或使中国成“数字孤岛”

一份美国商业集团的报告警告，中国独特的限制性数据法规可能提高美国公司在全球第二大经济体开展业务的成本，并可能导致数字脱钩。

据彭博社报道，美中贸易全国委员会（US-China Business Council）说，中国政府对跨境数据流动的限制、模糊的监管和不一致的执法对跨国公司来说尤其具有挑战性。

该组织周四发布的报告指出，“如果严格执行这些政策，一个可能的结果是创建一个数据孤岛，迫使公司将技术、人员和流程本地化，使它们与全球运营脱节。”该报告是基于与30多家美国公司的讨论而得。

中国政府过去五年出台了一些与数据、隐私和网络安全有关的法规，理由是需要更好地保护个人信息并加强国家安全。政府还希望在全国范围内建立数字基础设施和数据中心，目标是为推动经济增长的数据打造一个市场。

美中贸易全国委员会的报告称，许多美国公司正在与中国政府地区级别的监管机构合作，以帮助其适应监管环境。它补充说，他们还向当地团队投入了更多资源来评估合规性问题。

报告称，汽车、酒店、医疗保健和金融服务行业的公司受到的监管比其他行业更严格。它指出，业务费用可能会升高，例如购买本地服务器，这可能花费高达数百万美元。

该委员会中国业务高级副总裁马古利斯（Matthew Margulies）说，至少，这些公司希望清楚地了解如何才能遵守规定，他们希望在讨论过程中参与其中。