陶虹被爆深度捆绑张庭 五年分红4.2亿人民币

中国女演员陶虹从张庭夫妇公司五年分红4.2亿元（人民币，下同，0.89亿新元）的话题4月20日登顶微博热搜榜，八个小时阅读量突破3.9亿，演员孙红雷因为一线吃瓜点赞相关微博上了热搜位。

据时代周报和澎湃新闻报道，在陶虹最新一条微博下面，被顶上来的前四条评论都是在询问她TST的相关事项。但截止目前，她本人未作任何回应。

此前消息人士透露，陶虹从张庭夫妇公司五年分红4.2亿 ，其中后三年2.6亿分红是达尔威公司（TST庭秘密的运营主体）处于传销阶段的分红。

除了张庭夫妇，陶虹无疑是公开站台TST最多的艺人。不过早在去年7月，陶虹就似有所感，退出达尔威关联公司上海淘不庭文化传媒有限公司股东，但或许是在TST上捆绑太深的缘故，目前她和她实际控制的最陶然仍然是达尔威的股东，持股比例超过6%。

根据天眼查App显示，北京最陶然服装服饰有限公司成立于2004年5月，2017年该公司投资人由陶平变更为陶虹，并由其100%持股。目前，最陶然持有4家公司的股份，包括达尔威4.70%，上海淘不庭文化传媒有限公司6.50%，上海上阳天禧投资管理有限公司7.69%和淮安市展豹房地产投资有限公司10%。值得注意的是，这4家公司都与张庭夫妇相关。

而陶虹本人关联公司更是达到16家，其中14家为存续状态，包括上海达尔威贸易有限公司（持有1.93%）、海南省洋洋得意文化传播有限公司、北京真乐道投资管理有限公司等，版图涉及影视、传媒、贸易、投资等。

作为利益共同体，陶虹老公徐峥此前也时常在微博上为TST打广告，他的关联公司亦高达10家，其中不乏与陶虹共同持股的公司，如海南省洋洋得意文化传播有限公司等。

作为有作品傍身，且国民度高的明星夫妇，陶虹徐峥在坊间的口碑一向不错。但随着TST事件的发酵，他们也陷入“恰烂钱”的争议中。

