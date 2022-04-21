人民日报：动态清零是陆港通关必要条件 抗疫非一城一地之事

香港第五波疫情近日持续缓和，戏院、健身室等今天（21日）重开，食肆和餐厅晚市恢复营业。中国官媒《人民日报》发表评论说，对于香港来说，坚持“动态清零”是香港与大陆通关的必要条件，香港的疫情防控工作也是全国疫情防控大局的组成部分，这就决定了香港抗疫不是“一城一地”之事。

在这篇题为《香港疫情防控态势向好，珍惜成果不可大意》的评论中，文章指出，香港抗疫现实再次证明，坚持“外防输入、内防反弹”总策略及“动态清零”总方针，才能尽快遏制疫情扩散蔓延势头，最大限度保护人民生命安全及身体健康。

文章还说，香港疫情防控态势向好，但来不得半点大意。坚持“动态清零”，是当前抗击疫情最为科学、有效、经济，最为符合香港实际的策略选择。疫情防控成果来之不易，时至今日，更要巩固好、维护好，坚定“动态清零”的决心和信心，谨防反弹、绝不松懈。

文章提到，对于香港来说，坚持“动态清零”是其和内地通关的必要条件。香港的疫情防控工作，也是全国疫情防控大局的组成部分。这就决定了，香港抗疫不是一城一地之事。

文章还引述香港紫荆研究院此前电话随机访问了1063名香港市民，结果显示，67.9%的受访市民认为坚持“动态清零”更符合香港社会整体利益，忧虑香港一旦错误选择“与病毒共存”，疫情必然全面失控，700多万香港市民的生命安全将面临严重威胁。

文章指出，当前，疫情仍处于全球大流行期，病毒正在不断变异，奥密克戎毒株传播速度快、受感染人群多。当此形势，香港特区政府要切实履行好主体责任，确保物资发放到位、设施利用到位、防疫措施执行到位，以投身抗疫的实际行动和成效，不辜负中央援港抗疫的深切关怀，不辜负全体香港市民的殷切期盼。