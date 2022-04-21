台湾华视误报事件八人被惩处 最重记大过

台湾华视新闻台新闻画面昨早（20日）误报“大陆导弹击中新北市”“战争有爆发之虞”等信息后，紧急召开自律委员会，表明将惩处两名导播、编辑和晨间新闻制作人共八人，最重惩处包含记大过。华视代总经理陈雅琳则将向董事会自请处分。

综合东森新闻云、台湾中央社和《联合报》等报道，华视新闻台昨早新闻画面快讯部分出现“新北市遭共军导弹击中，台北港舰艇爆炸、设施、船舶损毁“、“战争有爆发之虞”、“中共备战频繁，总统发布紧急命令”等字样，引起民众恐慌。

台湾文化部长李永得透过新闻稿说，这是一个绝不应该发生的错误，文化部郑重致歉。

华视多次发布声明强调，身为公广集团一员，不容许此等错失，必深切检讨，以更严格的标准自律，华视亦将全力配合台湾通讯传播委员会（NCC）行政调查，同时也再次郑重向社会大众致歉。

华视代总经理和华视新闻台长陈雅琳刚从法国跟美国采访返台，隔离中的她昨天透过影片致歉说，误植演习相关讯息让民众误解，华视将深切反省。

她说：“针对整起事件技术操作错误的同仁，以及相关失职的人员、主管、经理会进行最严厉的处分，而我身为华视代理总经理也会向董事会自请处分。”

国民党立委李贵敏今早批评，NCC不惜背上打压、箝制新闻与言论自由骂名，也要把中天新闻台撤照关台，现在却对华视离谱管理乱象视而不见、护航到底。