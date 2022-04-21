上海再增八例死亡 重症和危重症数量大增

上海本轮冠病疫情连续四天报告死亡病例，官方通报昨天新增八人死亡，累积死亡人数达到25人；重症和危重症人数大增，从前一天的52例增加到159例。

据上海市卫健委发布的消息，上海昨天新增确诊病例2634例、无症状感染者1万5861例，感染者合计1万8495例。

据澎湃新闻报道，上海市卫健委一级巡视员吴乾渝今天（21日）在疫情防控发布会上说，昨天新增的本土确诊病例中，1976例在闭环隔离管控中发现，199例在相关风险人群核酸筛查中发现，459例为无症状感染者转归确诊病例。新增的本土无症状感染者中，15619例在闭环隔离管控中发现，242例在相关风险人群核酸筛查中发现。

吴乾渝公布，截至4月20日24时，在定点医疗机构接受治疗的重型患者有139例、危重型患者20例。重症和危重症人数比前一天的52例增加了超过两倍。

昨天也是连续第四天出现新增死亡病例，八人平均年龄77.5岁，最大年龄93岁。八名患者合并有晚期恶性肿瘤、严重心血管疾病、神经系统疾病、尿毒症等。

据通报，死亡病例中有两例曾接种冠病疫苗，其余未接种疫苗。患者入院后病情加重，经抢救无效死亡，死亡的直接原因均为基础疾病所致。

中共政治局委员、中国副总理孙春兰前天（19日）和昨天在上海调研指导疫情防控工作时强调，要进一步加强医疗救治工作，开展多学科专家联合巡诊，加强重症、危重症患者的救治护理，千方百计降低病死率。