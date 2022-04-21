中国官员：重视解决“躺平”反映的深层问题

中国共青团中央书记处第一书记贺军科说，在媒体上经常看到“躺平”“佛系”等词语，国家高度重视解决其反映出的深层次问题。

据澎湃新闻报道，记者21日在《新时代的中国青年》白皮书发布会上问，在“躺平”和“内卷”之间挣扎的中国青年该何去何从，共青团中央有何建议？

贺军科说，第一，共青团发现，真正“躺平”的是极少数，不懈奋斗的是大多数。近几年，共青团对当代青年的精神素养等方面进行了多次的调研，当代青年的主流观点，仍然是他们相信成功主要靠个人努力奋斗才能够得来，绝大部分青年对于未来是乐观的。所以，青年口头语中的这种“躺平”“佛系”，更多还是缓释压力的调侃和情绪的表达。

第二，国家高度重视解决“躺平”“佛系”反映出的深层次问题。尽管绝大多数青年不会真正的“躺平”和信奉出世生活，但在中国特有的人口结构和比较激烈的人才竞争的环境下，当代青年面临的工作、学习、生活的压力又大又现实。遇到人生的重大抉择，青年表现出迷茫和困惑，有的时候会丧失方向感，感觉使不上力气，这种现象过去也或多或少存在。这些年，国家在政策上加大了解决青少年教育、就业和婚恋、育幼等方面难题的力度，帮助青年解决急难愁盼问题。

第三，共青团期待全社会更加关心和关爱青少年的心理成长和精神素养。确实，也有少部分的青少年长期陷于负面情绪，时间长了就变成“茧房”里的人了。受各种原因的影响，缺少奋斗精神和家庭责任、社会责任意识，有的逃避现实，幻想轻轻松松能够成就事业。这些都是不现实的，也需要全社会创造好的环境去加强引导。幸福都是奋斗出来的，奋斗本身就是一种幸福。

