中国官媒：物资礼包出问题伤害政府公信力

上海多个街镇有居民投诉生活保障物资大礼包存在以次充好等质量问题，中国官媒今天发表评论文章称，免费大礼包出现问题既是对财政资源的浪费，更是对政府公信力的伤害，必须严肃追究、彻查到底。

据澎湃新闻报道，上海市政府新闻发言人尹欣今天在疫情防控发布会上回应此事时说，市场监管部门负责人昨天在发布会上说，在近期监管工作中及受理的投诉举报中的确发现有部分免费发放的保供物资，主要是生鲜食品存在质量问题。

尹欣说，对于疫情期间相关违法行为，市场监管部门表示坚持“从严从快”的原则，发现一起、查处一起，也欢迎市民监督举报。

新华社旗下《半月谈》今天（4月21日）发表评论文章强调，政府免费礼包不是免责产品，出了问题除了对相关供应商依法采取强制措施，还要对可能存在的失职渎职或是利益输送行为依法追究责任。

文章列举居民反映的情况说，有的礼包以次充好，将劣质或不合格产品发放给居民；有的礼包选择多次被行政处罚的企业的产品，整体质量令人怀疑；还有的礼包选择打擦边球的“山寨品牌”，被网民吐槽。

文章强调，政府发放的免费大礼包相当部分是由财政买单，花的是纳税人的钱，理应受到监督。

文章最后写道，疫情防控不能打乱仗，疫情防控特殊时期，政府大宗采购有些程序可以简化，但要求不能降低、责任不该放松，希望不仅要严查彻查眼前的问题礼包，更要在疫情结束后，针对保供物资采购组织专项审计，给群众一个明明白白的抗疫账本。