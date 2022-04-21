台湾新增确诊升至3000以上 新北本土达千例

台湾新冠病患者持续增加，今天（21日）新增3058起确诊病例，其中新北市新本土病例达到1000起。当地官员早前预测，单日新增本土确诊将在本月底最有可能达到接近1万例。

台湾卫生福利部疾病管制署网站提供的数据显示，新增确诊病例分别为2969例为本土病例和89例境外移入。台北市（663例）、桃园市（414例）、基隆市（216例）和台中市（139例）的新增本土病例达到三位数。

中央流行疫情指挥中心宣布，即日起依确诊者病症程度，调整分流收治原则，中或重症的确诊者均收治于医院；至于无症状或轻症的成人及青少年确诊者，75岁以上、须血液透析或怀孕36周以上，任一条件收治于医院，其余则依据不同情况，被安排入住加强版集中检疫所或防疫旅馆，或是居家照护。

至于无症状或轻症的儿童，婴儿年龄未满三个月且有发烧，或婴儿年龄为三至12个月且高烧超过39度，或须进行血液透析者，均收治于医院。其他儿童则依据不同情况，接受居家照护，或是收治于加强版集中检疫所或防疫旅馆。

指挥中心也订定儿童确诊病例居家照护警讯表征与紧急送医条件。若儿童出现以下症状须视讯诊疗，必要时得安排外出就医：发烧超过48小时，或高烧超过39度合并发冷/冒冷汗；退烧后持续活动力不佳；退烧后持续呼吸急促/喘或胸闷胸痛；持续性的呕吐、头痛或腹痛；超过12小时未进食或未解尿。

若儿童出现以下症状，则要拨打紧急求助电话或紧急时由同住亲友送医：抽搐；意识不佳；呼吸困难或有胸凹现象；唇色发白或发紫；血氧饱和度低于94%；肢体冰冷合并皮肤斑驳、冒冷汗。

另据台湾联合新闻网和《自由时报》报道，疾管署长周志浩今早在行政院推估，台湾的单日新增本土确诊病例在4月30日最有可能达到9599起。