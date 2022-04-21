中国前司法部长傅政华被决定逮捕

中国最高人民检察院以涉嫌受贿罪、徇私枉法罪，对前司法部长傅政华作出逮捕决定。

据中国央视新闻今天（21日）报道，傅政华涉嫌受贿、徇私枉法一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。该案正在进一步办理中。

傅政华曾在2018年至2020年担任司法部长，之后退居二线，转任全国政协社会和法制委员会副主任。中纪委官网去年10月公布，傅政华涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中央纪委国家监委网站在上个月底通报，傅政华因严重违纪违法，被开除中共党籍和公职。傅政华被指完全背弃理想信念，从未真正忠诚于中共和人民，彻底丧失党性原则，政治野心极度膨胀，政治品行极为卑劣，投机钻营，利令智昏，为达到个人政治目的不择手段；参加孙力军政治团伙，拉帮结派，结党营私；在重大问题上弄虚作假、欺瞒中央，危害党的集中统一；妄议党中央大政方针，长期结交多名“政治骗子”，造成恶劣影响；长期违规领用和携带枪支，形成严重安全隐患；对纪法毫无敬畏，执法犯法，徇私枉法，擅权专断，恣意妄为，造成严重恶劣政治后果；长期搞迷信活动，对抗组织审查。

该通报也指傅政华的特权思想极为严重，生活奢靡享乐，长期违规占用多套住房、办公用房和多辆公车供个人及家庭享受，长期安排多名公职、现役人员为个人及家人提供服务，频繁接受高档宴请和旅游安排；在组织函询时不如实说明问题，在干部选拔任用工作中为他人谋取利益，严重破坏政法队伍政治生态；贪婪腐化，大搞权钱交易，非法收受巨额财物。