金山公所小编过劳猝死 新北市府称自愿加班拒赔

台湾新北市金山区公所小编陈嘉纬2020年猝死，经劳保局认定过劳，陈嘉纬父亲陈国煌因此提出索赔申请，但新北市政审议认为陈嘉纬是自愿加班，决议拒绝赔偿。陈国煌无法接受这样的结果，将提起诉讼。

综合东森新闻云、台湾中央社和中时新闻网报道，劳保局针对陈嘉纬过劳猝死案调查发现，陈嘉纬死前一个月加班超过100小时、再之前2至6个月平均每月也加班逾80小时，认定符合过劳指引。陈嘉纬的父亲陈国煌今年1月间在律师陪同下，到金山区公所递送赔偿申请书，求偿836万2739元新台币（约38万9728新元）。

新北市政府法制局说，根据金山区公所提供陈嘉纬差勤纪录，他每个月70个小时专案加班申请，符合市府教职员工出差加班应行注意事项。而死亡前的两个月加班时数，分别为124小时和84小时，是公所体恤死者于事后追认，才超过专案加班时数70个小时。

此外，在调阅陈嘉纬电脑资料后发现，他是自愿加班处理事情，并非公所主管强迫要求加班，故不合符公务员行使公权时被侵害权益的赔偿要求。

陈嘉纬的父亲陈国煌说，他收到拒绝索赔的公文，无法接受这样的结果，将提起赔偿诉讼。

陈国煌的委任律师关治维说，目前正跟家属讨论是否提起诉讼，但还是要依家属意愿；提告期限是自侵权行为发生当天起算两年内，即今年8月8日前要提出，家属应该不会拖那么久，最快一两个月内就会提告。