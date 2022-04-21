调查：20％中国毕业生有轻度就业焦虑

今年中国大学毕业生规模再创历史新高，带来的就业压力也进一步增加。与此同时，随着多地出现疫情和经济面临下行压力，就业需求和就业总量之间还存在多重矛盾，招聘“两头”抢手“中间”遇冷等现象凸显。另外，有20％毕业生面临轻度就业焦虑。

据新华每日电讯报道，招聘平台对1万余名2022届毕业生调查发现，毕业生的就业焦虑真实且常发。20.09％毕业生表示有轻度就业焦虑，11.35％的毕业生存在中度焦虑。对于2022届毕业生来说，产生就业焦虑的主要原因在于“缺乏相关实习经历／工作经历”以及“缺乏岗位要求专业技能”，其占比分别为30.24％和24.66％。

记者调查发现，在今年招聘季中，出现一些新矛盾，尤其是人才供需矛盾突出，就业“两头”抢手“中间”遇冷现象明显。

对于制造业企业而言，博士和技工院校毕业生依旧抢手，而毕业人数最多的本科生甚至硕士找工作则相对困难。去年秋季，位于吉林长春的一汽解放汽车有限公司对招聘的2022届博士毕业生，除承诺的35万元以上年薪外，还有一次性安家费50万元（税后）（人民币，下同，约10万新元）。在中国重汽集团，一位招聘负责人告诉记者，博士入职可享受50万元的安家费和50万元的无息借款，再加上不低于30万元的年收入，博士入职总共可以拿到超过100万元的综合补贴。

在技工院校，毕业生同样抢手。山东蓝翔技师学院院长荣兰祥说，用人单位提前半年到学校来“预订”学生，谁给学生的工资高，学校就可以安排毕业生去哪家企业就业。

另一方面，疫情冲击之下，旅游业受到明显影响。旅行社经营者高扬从事旅游行业已经十几年，受疫情影响，近几年效益不佳。对于有着3300万从业者的旅游业来说，诸如疫情等突发卫生公共事件会给行业带来巨大冲击。