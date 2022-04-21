中国商务部承诺将全力保障外贸产业链供应链稳定畅通

中国商务部承诺，将全力保障外贸产业链供应链稳定畅通，努力实现外贸保稳提质目标任务。

综合中国央视网和财联社报道，商务部新闻发言人高峰今天（21日）在新闻发布会上公布，为帮助外贸企业应对冠病疫情等影响，商务部会同各地方、各相关部门狠抓稳外贸政策措施落地见效，着力推动疏导航空、铁路、海运物流运输堵点，同时加强涉企服务，推动解决外贸企业物流、人员流动、结算等实际问题，全力维护外贸产业链供应链稳定畅通，助力外贸企业复工复产。

高峰说，下一步，商务部将进一步发挥外贸外资协调机制的作用，指导各地方加强对外贸企业的服务保障力度，研究进一步促进外贸稳定发展的政策措施，确保畅通堵点、解决难点、消除痛点。

针对当前中国国内疫情散发频发给企业运营带来的影响，高峰公布，中国政府在畅通运输通道、优化防疫通行管控措施、组织应急物资中转、保障重点物资供应等方面，积极采取有针对性措施，帮助包括外资企业在内的受影响的企业纾困解难。商务部会同有关部门和地方，积极帮助各地外资企业，协调解决复工复产、人员入境、物流运输等方面的具体问题。

高峰也说：“下一步，我们将进一步发挥重点外资项目工作专班作用，与有关部门和地方一道，全力以赴推动相关措施加快落实，积极协调解决外资企业遇到的具体困难问题，帮助企业在做好疫情防控的同时保障生产经营。”