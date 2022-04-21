江西南昌明天起静态管理三天

中国江西南昌市决定从明天（22日）起展开三天静态管理，规定非必要一律不出小区，以控制当地冠病疫情。

据中国央视新闻报道，南昌市在昨天和今天展开两轮筛查，下来将连续三天开展相同区域的筛查。除封控区严格执行足不出户规定外，其他区域严格按照管控区标准执行，除核酸检测、就医等特殊需求外，非必要一律不出小区。除参加防疫、隔离转运、医疗救护、应急抢险、城市保供、垃圾处理、行政执法等保障城市运营人员外，其他人员居家办公，学校实施线上教学。已复课学生每天中途不出校门，在学校进行核酸检测。正常生产经营的企业必须向属地指挥部报备，实施封闭管理。

南昌市官方会在静态管理期间每天开展一次全员核酸检测，对24小时内不做核酸检测的一律赋黄码，对拒不配合、不支持核酸检测、扰乱秩序、瞒报、谎报、伪造信息的人员，将从严追究法律责任。

除保障城市运行的救护车、消防车、物资保障车和经批准的车辆凭证通行外，地铁、公交等减少发车班次，出租车、网约车等一律暂停运营。此外，除保障居民基本需要、具备条件的超市、药店、医疗机构等场所外，其余商场、餐饮、洗浴、网吧、电影院、健身房、店铺等经营性场所一律暂停营业。

南昌市官方也向民众保证，该市各类生活物资储备充足、供应充裕、价格平稳，无需抢购，民众可凭24小时内核酸检测阴性证明外出采购生活必备物资。南昌市要求各县区为居民购买基本生活物资及医疗提供好保障；各医疗机构严格执行首诊负责制，加强院感防控，保障群众各类医疗服务需求。

南昌本月每一天都通报新本土确诊病例或本土无症状感染个案。江西卫生健康委员会网站提供的数据显示，南昌昨天新增13起本土确诊病例和27名本土无症状感染者。