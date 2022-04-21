上海汽车厂陆续复工 分析：停工待料风险仍高

中国上海包括汽车等周边产业都积极准备复工。其中，特斯拉位于上海的超级工厂于4月19日宣布复工复产。中国汽车龙头的上海汽车集团也于同日完成首台整车下线。不过，市场分析人士认为，上海诸多地区仍处于严密封控下，公路及海运也还有待恢复正常，因此，即便部分车厂恢复整车生产，短期内恐将面临库存零部件用尽，而必须停工待料的风险。

据美国之音报道，位于北京的商业顾问公司Sino Auto Insights董事总经理李图研判，就算上海疫情完全受控，全中国的汽车生产要恢复到2021年的水平，至少还要三个月的时间。

一位因议题敏感而不愿透露姓名的汽车零部件贸易商则更悲观，他说，目前上游供应商缺工缺料，零部件供应平均得等上四到六个月已经是业界的常态。

李图说：“如果总装厂还在运转，但没有零件进来，那你还是没办法生产汽车。还有其他问题像是仍被封闭管制的道路及高速公路，再进一步说，如果客户像上海一样被居家隔离，就没人买车，所以这不单是一个简单的解决方案。”

早在李图之前，小鹏汽车创办人何小鹏4月14日就曾透过微博发文示警。他写道：“如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式，5月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。”

华为智能汽车事业群执行长余承东也于4月15日在微信朋友圈发文称：“如果上海不能复工复产，5月之后所有科技及工业产业涉及上海供应链的，都会全面停产，尤其是汽车产业。”

从上海辐射到江浙的整个长三角地区不仅大型车企云集，规模以上的汽车零部件企业超过6000家，若算上小微企业，更多达2万家，堪称是汽车重镇。中国国家统计局的数据显示，长三角地区在全中国汽车产量的占比约为21.6%，若以汽车工业的增加值计算，占比则高达31.2%。

