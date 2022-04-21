林郑：香港要提升国际地位和竞争力

香港特首林郑月娥今年留守抗疫，缺席今天（21日）开幕的博鳌亚洲论坛2022年年会。林郑月娥今天在面簿发文说，她今年留港抗疫缺席年会感到遗憾，并表明香港要巩固和提升国际地位和竞争力。

博鳌亚洲论坛由2001年起在海南博鳌举行，今年以“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”为主题，中国国家主席习近平沿用去年形式，通过视频发表主旨演讲。

林郑月娥说，习近平十分重视这个让各地政府官员、企业高层和社会领袖共同探讨全球议题的平台，在2018年亲临海南会场发表主旨演讲，林郑月娥当年首次以香港行政长官身分参与。

林郑月娥说，博鳌亚洲论坛年会因疫情关系在2020年停办，尽管香港面对各种挑战，她都争取出席2019年和2021年年会。今年她考虑到应留港处理抗疫进入放宽社交距离措施的首阶段而缺席博鳌亚洲论坛年会，实在有点遗憾。

她提及，今年论坛是在冠病疫情发生后再次以实体进行，也是首次在5月举行，她预计年会将引起广泛注意和报道，不过由于政府换届在即，她不再率团前往参加。

林郑月娥表明，香港要巩固和提升它的国际地位和竞争力，必须继续在重要的国际和区域舞台，讲好香港故事，也必须继续发挥在“一国两制”下，连通海内外的重要桥樑角色。