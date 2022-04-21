杀害中国女生的美籍外教被判死刑

中国浙江省宁波市中级人民法院今天（4月21日）公开宣判美国籍被告人沙迪德·阿布杜梅亭故意杀人一案，对被告人沙迪德·阿布杜梅亭以故意杀人罪判处死刑。

据中国央视报道，经审理查明，沙迪德·阿布杜梅亭2019年初与被害人陈某某（女，殁年21岁）相识，谎称自己离异单身，逐渐与陈某某建立男女朋友关系。

自2021年5月中下旬开始，陈某某多次提出分手，沙迪德·阿布杜梅亭不同意并对陈某某进行言语威胁。2021年6月14日20时许，经事先联系，沙迪德·阿布杜梅亭携带折叠刀、衣物等，到达宁波市通途路南侧清水桥路口公交车站附近人行道与陈某某见面交谈。

当日21时48分许，沙迪德·阿布杜梅亭用随身携带的折叠刀捅刺、切割陈某某颈部数刀，陈某某失去反抗能力后，又继续戳刺陈某某面部数刀，导致陈某某大出血当场死亡。

宁波市中级人民法院认为，沙迪德·阿布杜梅亭故意非法剥夺他人生命，其行为已构成故意杀人罪。沙迪德·阿布杜梅亭预谋报复杀人，捅刺、切割陈某某面部、颈部多刀，致陈某某死亡，动机卑劣，犯意坚决，手段残忍，犯罪情节特别恶劣，后果特别严重，应依法惩处。

宁波工程学院去年6月14日发生命案，受害者是一名大三学生，涉案的沙迪德·阿布杜梅亭是该校一名美籍黑人外教，案发前曾追求这名女生。

这起刑事案引起中国民众众怒，大量网民要求官方严惩凶手、“杀人偿命”，呼吁执法机关不因嫌疑人是外籍人士而网开一面。