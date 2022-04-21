香港失业率升至5%创八个月新高

香港第五波疫情今年初暴发，重创各行各业，香港失业率连续两个月上升。港府统计处今天（21日）发表最新就业数据显示，经季节性调整，2022年1月至3月的失业率为5%，较2021年12月至2022年2月上升0.5%，同期就业不足率亦由2.3%上升至3.1%。

据网媒“香港01”报道，港府统计处数据显示，失业人数方面，最新有18万8500人，增加约2万6900人，同期的就业不足人数亦由8万9200人上升至11万7000人，增加约2万7800人。

香港劳工及福利局局长罗致光说，劳工市场在第五波疫情下严重受压，与消费及旅游相关行业，即零售、住宿及膳食服务业合计的失业率在2022年1月至3月较上一个三个月期间上升1.8%至8.9%。其中餐饮服务活动业失业率上升2.6%至11.0%，零售业失业率则上升1.4%至7.7%。同时建造业和艺术、娱乐及康乐活动业的失业率分别上升1.6%和2.9%至8.0%和11.3%。大多数其他行业的失业率亦上升。

罗致光说，香港近期疫情缓和，加上新一轮消费券的发放，消费相关行业的业务应会逐步改善，从而帮助这些行业的就业。此外，政府亦推出多项纾缓措施，包括即将展开的2022保就业计划，以支援企业和保障员工就业。