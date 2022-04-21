下午察：误播大陆攻台 华视版“狼来了”？

“新北市遭共军导弹击中，台北港舰艇爆炸、设施、船舶损毁”......

昨天（20日）早上，收看台湾华视新闻节目的观众着实吓了一跳，滚动字幕里播放的消息，让部分民众以为台海战争已经开打。

华视新闻紧急发出道歉声明，称因为工作人员失误，将防灾演练信息文字误植入新闻快讯。该事件的多名相关人员现已被惩处。

有学者担忧，该事件的效果类似于“烽火戏诸侯”，如果有朝一日真的“狼来了”怎么办？

事发经过

华视新闻台昨早播出七点晨间新闻的时候，画面下方“跑马灯”突然出现“新北市遭共军导弹击中，台北港舰艇爆炸，设施、船舶损毁”、“板桥车站疑似遭特攻纵火施放爆裂物”、“中共备战频繁，总统发布紧急命令，3月6日8时起生效”、“战争有爆发之虞”等滚动消息。

事后华视新闻紧急发出道歉声明，称因为相关工作人员的路径设定错误，误将新北消防局前天委托提供的防灾演练信息文字，植入新闻快讯内容。

事后华视新闻紧急澄清是误植信息，民众无需恐慌。（互联网）

台湾调查局约谈了涉事的蒋姓导播与刘姓字幕人员。两人称，华视上周接到新北市消防局来函，委托制播防灾演习公益影片，当值导播录制防灾演习影片使用新闻LIVE横式跑马版面，以更改文字档案连结路径的方式执行录影，但录影结束，未将档案路径恢复，导致昨天早上的晨间新闻再次启用跑马系统时出现错误路径，在开播7分49秒后发现这个情况并做出修正。

调查局初步认定，两人并没有故意制造、散布假信息的意图。

台湾文化部昨天也发布新闻稿道歉，文化部长李永得称，相关事件绝不应该发生，要求华视立即提交报告、并检讨绝不再犯。

华视已紧急召开自律委员会，表明将惩处两名导播、编辑和晨间新闻制作人共八人，最重惩处包含记大过。华视代总经理陈雅琳则向董事会自请处分。

华视是“老三台”之一

华视的全称是中华电视公司，上世纪70年代初由台国防部、教育部等共同投资成立。现为台湾公共广播电视集团成员。

华视是台湾的“老三台”之一。老三台指的是台湾最早创办的三家无线电视台，分别是台湾电视公司（简称台视，1962年开播）、中国电视公司（简称中视，1969年开播）以及中华电视公司（简称华视，1971年开播）。

老三台设立之初，台湾还处于国民党统治下戒严时期，三台都有国民党的党政军背景。随着台湾上世纪90年代民主化浪潮，民间社团发动“党政军退出三台运动”，2003年起陆续完成立法。2006年，配合公广集团成立，华视走向公共化。

与绿营色彩的民视、三立，蓝营色彩的中天、TVBS等相比，台湾公共广播电视集团由政府出资，旗下的公视、华视都定位为公共媒体。

华视现为台湾公共广播电视集团成员，定位为公共媒体。（互联网）

学者：播放失误凸显传统电视台困境

对于华视这次误播事件，有学者认为凸显了台湾传统电视台的经营困境。

开南大学资讯传播学系助理教授赵哲圣在《联合报》发表评论指出，这些年来，台湾的电视新闻玩“字幕跑马灯”已走火入魔，气象信息、股市动态、广告等各种信息被安插在滚动字幕中，让观众眼花缭乱。

赵哲圣分析，传统电视产业经营困难，广告被网络蚕食，年轻人不爱看电视。电视台为了吸引观众眼球以及安插广告，才要在新闻画面中插入过多的“跑马灯”。

《联合报》记者陈宛茜则从公广集团内部管理上分析原因。她指出，上个月公视刚发生新闻片库遭外包公司误删资料事件，现在同属于公广集团的华视又误播消息，两大老牌电视台接连犯错，实属不该。

陈宛茜认为，华视误播后，长达8分钟电视台内部无人发现，而陈雅琳身兼华视代总经理、新闻台台长、晚间新闻主播与主持节目等多个职务，事发时因从海外采访返台而在隔离中。她指出，造成管理漏洞的根本原因，是原来早应该上任的公广集团第七届董监事，因为蓝绿恶斗造成审查委员会无法召开，迄今仍无法产生新的经营团队，管理层的很多人都处于延任、暂代、身兼多职的非正常状态。

陈雅琳身兼华视代总经理、新闻台台长、晚间新闻主播与主持节目等多个职务。（取自陈雅琳面簿）

对于陈宛茜所说的“蓝绿恶斗”问题，台湾的中正大学传播学系教授胡元辉接受《端传媒》采访时曾指出，公共媒体也难免受到台湾政党政治影响，公广集团要办好，必须要有好的治理团队、管理层要有任期保障，“执政者至少要先尊重他们的任期，不能一上台就想把前朝的人换下来”。

蓝营重提中天撤照事件 向NCC施压

华视误播事件发生后，蓝营人士和蓝媒趁此机会重提中天撤照事件，向台湾的“国家通讯传播委员会”（NCC）施压。

国民党团昨天在记者会上对误播事件表示强烈谴责，并质疑华视内控出问题，不能以一句作业疏失就卸责了事。国民党团要求NCC严办、撤销华视新闻的执照、华视董事长和总经理下台负责。

国民党立委李贵敏批评，NCC当年不惜背上打压、钳制新闻与言论自由骂名，也要把中天新闻台撤照关台，现在却对华视离谱管理乱象视而不见、护航到底。

蓝媒《中国时报》刊登陈朝平的文章称，华视造谣，掌管全台电子新闻媒体生杀大权的NCC却默不作声，网民质疑NCC双标，“中天祥云吉兆、罚款撤照；华视造谣恐吓、装聋作哑”。

《中国时报》另一篇署名朱真楷的文章评论称，尽管华视称是误植内容，但试想，这些假信息若出自当年中天新闻台之手，光是罚款能善了吗？府院党会是像昨天噤声无语，还是会搬出《国安法》、《刑法》大刀，以涉嫌勾结境外势力之名，出动检调及国安单位杀到片甲不留？

2020年11月，NCC以蓝媒中天新闻台多次违规、内控与自律机制失灵等理由，驳回中天执照换发申请，是NCC成立以来首次不准新闻台换照。中天当时发声明称，这是“台湾解严30多年来新闻与言论自由最黑暗的一天”。江启臣、韩国瑜等蓝营政治人物也纷纷批评NCC扼杀中天，引发寒蝉效应，本质上是完成执政的民进党政府交办的政治任务。

NCC在2020年11月以中天新闻台多次违规、内控与自律机制失灵等理由，驳回中天执照换发申请。图为“告别中天52台”节目。（路透社）

认知作战？战争预案？

与讨论传统电视台困境、媒体领域蓝绿斗争相比，误播事件更引人关注的角度，和当下紧张的台海局势有关。

对于该事件，华视和台湾调查局都给出解释，定性为工作失误。不过，有国安人士向《自由时报》指出，从电子媒体作业程序来看，一个是预录的演习信息，一个是当天的即时信息，彼此之间如何能“设定错误而播出”？整个作业是不该发生却发生，确实让人难以想像。

该国安人士说，这起事件到底是哪些个环节出了状况，相关部门会当成“要事”处理。

绿营将矛头指向对岸。据《自由时报》报道，民进党立委林楚茵称，此事证明华视有人为疏失的破口，有心人要做渗透和认知作战非常容易。另一名民进党立委王美惠则说，必须防范此事是否为有心人士配合中国大陆，在为侵入台湾媒体系统“试水温”。她还呼吁调查时也应纳入国安考量，彻查是否有“有心人士”配合对岸进行测试的可能。

至于大陆方面，军事专家宋忠平在接受《环球时报》采访时表示，“误植字幕”事件不排除是一次台湾暗中的战争预案，被不小心暴露出来。他说，两岸战争的风险不断被加大，台湾电视媒体也确实在做一定的准备。

宋忠平称，大多数台湾民众还是想要维持两岸和平，蔡英文政府的“全民动员”只是一种战争气氛的渲染。但是如果“台独”分子依然顽固，那么两岸之间也会存在擦枪走火的可能性。

台海局势紧张，大陆军机频繁进入台防空识别区。图为台国防部提供的大陆空军歼16战机照片。（台湾国防部网站）

“狼”真的来了怎么办？

对于误播事件给台湾民众心理上带来的影响，台湾国防部长邱国正昨天说，相关信息对民心士气影响很大，未来希望媒体凡事能查证再发布。

邱国正说，俄乌战争最大启示之一，就是争议性信息影响很大。他强调，军方掌握情侦系统，从联合作战指挥中心到各作战区、各地方部队，甚至与警政署都相当通畅，一旦真的有事，一定会知道。

已有时评人对事件可能造成的后果提出警告。《中国时报》刊登沈乃训的评论讽刺道，在俄乌战争胶着、两岸关系凶险之际，华视播放大陆攻台消息，莫非是隆重推出新节目——现代版“烽火戏诸侯”来博全民一笑？

沈乃训写道，成语“千金一笑”说的是亡国之君周幽王为博爱妃褒姒一笑，竟自导自演“烽火戏诸侯”的荒唐戏码，未想最后敌人真的来袭，众诸侯却未至，最后赔上了西周国运的悲剧。

赵哲圣则在《联合报》上评论道，当前两岸关系本就不和睦，每天大陆军机扰台新闻不断，外加台湾征兵或募兵议题持续，又有“今日乌克兰、明日台湾”的战争意向，这些跑马灯，还真有人会联想害怕。

赵哲圣以“狼来了”的故事为例说，今天媒体闹乌龙让民众虚惊一场，将来一旦真信息出现，会不会反而没人相信了？