上海杨浦区更换发放的霉米

对于部分居民反映的上海市杨浦区发放霉米问题，杨浦区市场监管证实确有此事，称已经更换了问题大米。

据“上海杨浦”微信公众号报道，杨浦区市场监管经核查，定海路街道4月12至16日发放物资组合包，包括一包5kg大米及食用油蔬菜包。发放大米后街道接居委报告，有部分居民反映拆封后发现大米受潮。经查为4月13日大雨，供货商存储不当导致大米部分受潮。街道立即组织居委通知居民，并进行了问题大米的更换。

杨浦区市场监管称，为进一步保障居民基本生活物资需求和食品安全，经街道与供货商永辉超市进一步协调对接，永辉超市主动提出将备足大米，如还有居民发现大米受潮现象，可随时联系居委进行更换。

另外，针对网传新江湾城街道发放食用油存在质量问题的情况，市监局发现，主食包内“锐宝丰”鲜胚玉米油（非转基因）生产商浙江中可粮油股份有限公司具备食用油、油脂及其制品食品生产许可。

经了解，企业员工正常参保，受到一次行政处罚为仓库堆放不规范。该企业系高新技术企业，为鲁花食用油等品牌的特约经销商，在线上线下平台均有售卖。资质、质量都符合国家相关规定、要求。

另有居民质疑新江湾城街道发放的牛奶是假牛奶一事，经查，本批次街道发放的伊利“金典”250ml纯牛奶经伊利液态奶上海区域负责人报伊利总部核实确认，系伊利公司生产。涉及外包装经酒精等擦拭出现褪色问题，系伊利牛奶采用的包装工艺不同所致，不影响牛奶的质量。

上海多个区政府本周陆续向居民发放肉、米、食用油等生活保障物资，应对一再发酵的“买菜难”问题。但各区居民相继发贴文曝光，许多物资存在质量问题，生产企业还有不良记录。